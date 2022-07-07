مجيد الخطيب عالجنا خطا دراميا فِيْ “شرف” ليحاكي قضية مقتل آيات الرفاعي

أكد المخرج الشاب ماجد باسل الخطيب أنه لم يدخل بيئة الإخراج عبر وسيط، حيث درس الإخراج خارج سوريا وتمكن من بناء رصيده بفضل كفاءته قبل إخراج مسلسل “شرف” من تأليف. ديانا. جبور، إخراج وإنتاج منصة “وياك”.

وأكد أن نجاح مسلسل “شرف” وتوجيهه لا علاقة له بكونه نجل المخرج باسل الخطيب والكاتب ديانا جبور.

وأضاف الخطيب فِيْ مقابلة مع العرب اليوم أن عمله مع النجوم الكبار كان سلسا ومريحا، إضافة إلَّى تفهمه مع الممثلين الشباب، خاصة وأن العمل للسيدات، مما أتاح له الاستفادة من آراء الجمهُور. فالممثلات، بحيث يكون النقاش والحوار أساس الصفقة.

وعَنّْ أدائه كَمْخرج، أكد الخطيب أنه لم يستطع تقدير الرضا عَنّْ الأداء بنسبة مئوية، حيث رصد الأخطاء التي حدثت داخل موقع التصوير، والتي وصفها بحلول اللحظة الأخيرة أو تجنب المشكلة. هناك أخطاء. التي تم اكتشافها ومراقبتها من خلال المونتاج، لكنها تجربة تعلم الكثير منها.

وعلى صعيد النص أوضح أنه شعر بمسؤولية كبيرة تجاهه من حيث التكثيف الموجود ووتيرته المتسارعة، حيث لا يحتوي النص على حقائق فارغة أو مشاهد من الكلام أو الحشو.

وأضاف أنه أثناء الكتابة تم تغيير أحد الخطوط الدرامية تمامًا لمحاكاة قضية مقتل الشابة السورية آيات الرفاعي على يد زوجها الذي انتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.