تجري الولايات المتحدة وطالبان محادثات فِيْ قطر بهدف الإفراج عَنّْ بعض الاحتياطيات المجمدة فِيْ أفغانستان بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

تجري الولايات المتحدة وطالبان محادثات فِيْ قطر بهدف الإفراج عَنّْ بعض الاحتياطيات المجمدة فِيْ أفغانستان بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفقًا للمسؤولين، تسعى واشنطن إلَّى إيجاد طرق لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان.

وقال البيت الأبيض إنه يعمل “بشكل عاجل” لتحقيق ذلك، فِيْما أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، حافظ ضياء أحمد، أن وزير خارجية طالبان، أمير خان متكي، وصل إلَّى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة مسؤولين فِيْ وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء محادثات.

حقوق الإنسان مقابل التمويل

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك فِيْ المحادثات، مشيرة إلَّى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من المخاوف، بما فِيْ ذلك حقوق الإنسان وفتح مدارس للفتيات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “لا ينبغي أن يُنظر إلَّى أي من هذه الارتباطات على أنها” إضفاء الشرعية “على طالبان أو ما يسمى بحكومتها، بل مجرد انعكاس لحَقيْقَة أننا بحاجة إلَّى إجراء مناقشات من هذا النوع من أجل تعزيز المصالح الأمريكية”. .

لا تعترف الولايات المتحدة بحكَمْ طالبان فِيْ أفغانستان منذ استيلاء الحركة على السلطة فِيْ أغسطس 2022.

وبعد ذلك تم تجميد أصول بمليارات الدولارات فِيْ الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي اعتمدت عليها البلاد لمدة عشرين عاما، وهِيْ اليوم تتقدم بفعل قطارة منذ عودة الإسلاميين إلَّى السلطة.

ازمة اقتصادية

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية بعد أن جمدت دول مختلفة أصولها المودعة فِيْ الخارج وقطعت المساعدات، فِيْما انهارت العملة.

ضرب زلزال عَنّْيف قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر الأسبوع الماضي شرق أفغانستان، مما أسفر عَنّْ مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني شاه محرابي لوكالة فرانس برس إن “المفاوضات جارية”، موضحا أن تفاصيل “آلية تحويل الاحتياطيات إلَّى البنك المركزي لم تنته بعد. ”

وأشار إلَّى أن ذلك “سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين عشية وضحاها”.

“نقل الأموال”

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فِيْ مطلع الأسبوع إن الجهُود مستمرة “لنقل هذه الأموال” من الاحتياطيات المجمدة.

وقال جان بيير للصحفِيْين “نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة بشأن استخدام هذه الأموال للتأكد من أن الشعب الأفغاني يستفِيْد منها وليس طالبان”.

هذا هُو حوالي 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات المجمدة، وهُو نصف المبلغ الذي جمدته الولايات المتحدة.

وبحسب مهرابي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مونتجومري كوليدج فِيْ ماريلاند، “يجب تحرير هذه الاحتياطيات لصالح البنك المركزي”.

واقترح “تحريرًا محدودًا ومراقبًا للاحتياطيات” بمبلغ 150 مليون دولار شهريًا لدفع قيمة الواردات.

وبحسب محرابي، فإن ذلك سيساعد على “استقرار الأسعار ويساعد على تلبية احتياجات الأفغان العاديين حتى يتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطهِيْ والسكر والوقود”، مما يخفف من معاناة الأسر التي تواجه تضخمًا مرتفعًا.

وأضاف أن استخدام هذه الأموال “يمكن مراقبته وته بشكل مستقل من قبل مكاتب تدقيق خارجية مع خيار إنهائه فِيْ حال إساءة استخدامه”.

حذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهددة بنقص الغذاء.

جهُود الإغاثة

وكانت واشنطن قد أعلنت فِيْ وقت سابق أنها ستساهم بنحو 55 مليون دولار فِيْ جهُود الإغاثة، والتي أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب الزلزال، ووجهت مساعدات إلَّى المنظمات العاملة فِيْ أفغانستان.

وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي الذي رفض الاعتراف بها حتى الآن والمنظمات الإنسانية.

فِيْ فبراير، جمد الرئيس جو بايدن 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني المحتجزة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، وقال إن نصفها سيخصص لمطالبات التعويض من قبل عائلات ضحايا 11 سبتمبر.