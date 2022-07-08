“محادثات مثمرة” بين صندوق النقد ومصر.. قرض جديد

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهِيْلات قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال بيان صندوق النقد الدولي، بحسب رويترز، “فِيْ الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلَّى اتفاق على مستوى الخبراء”.

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت ببرنامج جديد فِيْ مارس الماضي.

لجأت مصر إلَّى صندوق النقد الدولي 3 مرات فِيْ السنوات القليلة الماضية، عَنّْدما اقترضت 12 مليار دولار بموجب ما يسمى بـ “تسهِيْل الصندوق الموسع” فِيْ نوفمبر 2016 ثم 2.8 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع” فِيْ مايو 2022 و 5 2 مليار دولار بموجب اتفاقية الائتمان الاحتياطية فِيْ يونيو 2022.

قال محافظ البنك المركزي المصري فِيْ وقت سابق إن حجم أي تمويل جديد ليس من المتوقع أن يكون كبيرًا، بالنظر إلَّى أن مصر تلقت بالفعل مخصصات كبيرة من الصندوق.