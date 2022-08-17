محافظ البنك المركزي التضخم فِيْ كندا ربما وصل للذروة لكنه مازال مرتفعاً جداً

قال محافظ بنك كندا إن التضخم فِيْ كندا ربما بلغ ذروته ولكنه لا يزال مرتفعًا للغاية، مضيفًا أنه مصمم على إعادة زيادات الأسعار إلَّى المستوى المستهدف عَنّْد 2٪.

وكتب تيف ماكليم فِيْ تعليقات نشرت على موقع ناشيونال بوست يوم الثلاثاء “التضخم فِيْ كندا انخفض قليلا، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية”.

جاءت تصريحات مكلم فِيْ نفس اليوم الذي أظهرت فِيْه البيانات الرسمية أن التضخم فِيْ كندا انخفض إلَّى 7.6٪ فِيْ يوليو من 8.1٪ فِيْ يونيو.

وقال “النبأ السار هُو أنه يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته … والأخبار السيئة هِيْ أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعا للغاية لبعض الوقت”.