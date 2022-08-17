من هو محافظ البنك المركزي الجديد ،يعتبر الدكتور طارق عامر من أهم الشخصيات البارزة والمؤثرة في محافظات دولة مصر ،وذلك لما يمتلكه من سيرة ذاتية وعملية مليئة بالإنجازات والنجاحات وبالأخص خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي وترقيته ليتم تعيينه مستشار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم الأربعاء ال17 من شهر أغسطس ليزيد من نجاحه في الحياة العملية.

محافظ البنك المركزي الجديد

تقدم الدكتور طارق عامر في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بإستقالته من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة طويلة تزيد عن 10 سنوات والتطوير الدائم له في كافة المجالات الاقتصادية ،كما وتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة شكر له لما قدمه خلال توليه المنصب منذ بدايته في عام 2015م ولمدة أربع سنوات بقرار من السيد الرئيس ثم تجديد له فترة العمل من عام 2019 حتى 2023م.

من هو محافظ البنك المركزي الجديد

يتسائل الكثير من الجمهور والشعب المصري عن هوية محافظ البنك المركزي الجديد وأهم المعلومات عنه وذلك بعد اعتذار طارق عامر عن المنصب ،وتعيينه من قبل الرئيس السيسي مستشاراً له ،الجدير بالذكر أنه سبق وأن طلب من الرئيس الإعتذار عن المنصب أكثر من مرة ويرفض طلبه وهو حاصل على الدرجة العلمية البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة لدى الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة.

سبب استقالة طارق عامر

سبق وأن تعرض الدكتور طارق عامر الى كثير من الشائعات والتي تفيد استقالته من منصبه ووقتها يخرج المسؤولين في البنك وينفي الأخبار المتداولى ،كما أنه يعمل في منصب محافظ البنك المركزي منذ تاريخ ال27 من شهر نوفمبر لعام 2015م وقدم الكثير من الجهور للتطوير في الخدمة ،كما أن منصب المحافظ يحكمه الدستور ومدته أربع سنوات ولكن بسبب ما يقدمه من خدمات ونجاحات زاد من فترة توليه المنصب.

من هو محافظ البنك المركزي الجديد كما ترددت الكثير من الاسماء المشهورة في مصر لتوليها هذا المنصب وان كل ما يتم تداوله هي أخبار ليس لها أساس من الصحة ولم يتم تعيين محافظ البنك المركزي الى هذه اللحظة ولم تتحدث وسائل الإعلام عن ذلك.