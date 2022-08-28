محافظ البنك المركزي المصري يقترح على الحكومة إجراءات فِيْ إطار زمني محدد

التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، لة عدد من الملفات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم مؤشرات السياسة النقدية والتداعيات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة عَنّْ البنك المركزي بشأن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي والتي كانت قيد التنفِيْذ فِيْ إطار تمت ة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وتطرق الاجتماع إلَّى عدد من الأشخاص، ضمن إطار زمني محدد، للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات الأزمة العالمية، بما يضمن التكامل والتنسيق الكاملين فِيْ السياسات المالية والنقدية.

كَمْا اطلع محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الوزراء على موقف تفعيل قرار استبعاد متطلبات الانتاج والتشغيل من نظام الائتمان المستندي، واستعراض اهم الجهُود المبذولة فِيْ هذا الصدد تنفِيْذا لتوجيهات رئيس الجمهُورية. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهُورية لدعم قطاع الصناعة.

وقد تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، بما يضمن توافر المنتجات المختلفة فِيْ الأسواق المحلية، واستمرار دورة الإنتاج والاقتصاد.

كَمْا تطرق الاجتماع إلَّى الجهُود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فِيْ الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.