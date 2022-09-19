محافظ البنك المركزي تونس تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال أسابيع

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و 4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

تحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

ونتيجة للأزمة، تشهد البلاد منذ شهُور نقصًا حادًا فِيْ العديد من السلع الأساسية، مصحوبًا بتضخم تجاوز 8٪.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلَّى ستة مليارات دينار فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام، مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا.