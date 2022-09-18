محافظ “المركزي” التضخم فِيْ السعودية ضمن المستويات المعقولة

أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك أن الوضع لا يزال ضمن المستويات المعقولة، مشيراً إلَّى متانة الاقتصاد السعودي فِيْ ظل التحديات الحالية.

وقال خلال اجتماع لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية والمؤسسات النقدية فِيْ السعودية، اليوم الأحد، إن التوترات الجيوسياسية فِيْ أوروبا أدت إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.2٪.

وأضاف أن “الدول العربية ليست بمعزل عَنّْ تأثيرات تحديات الاقتصادات، ومن الضروري دراسة الإجراءات الممكنة للوصول إلَّى اقتصادات مستدامة”.

تستضيف مدينة جدة السعودية الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، بالإضافة إلَّى ورشة عمل حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”.

وشدد محافظ البنك المركزي السعودي على أهمية الاجتماع فِيْ ظل الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.