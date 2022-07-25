محافظ المركزي السعودي يدشن مركز العمليات المشترك للبنوك لمكافحة الاحتيال المالي

افتتح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مؤخراً، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، والمعَنّْي بمتابعة ورصد حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك. تم تأكيد.

وأوضح المبارك أن إنشاء هذا المركز يأتي من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفِيْ وتعزيز الثقة به، وانطلاقا من المهام والصلاحيات الموكلة إلَّى البنك المركزي فِيْ ظل نظامه وصلاحياته. نظام الرقابة المصرفِيْة، بما فِيْ ذلك وضع التعليمات والإجراءات لحماية عملاء البنوك العاملة فِيْ المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب جرائم الاحتيال المتعلقة بالعملاء.

وأضاف المبارك أن تشكيل مركز مشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يعد من الإجراءات السريعة والفعالة التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية للحد من تطور حالات الاحتيال. للتعليمات والاشتراطات الرقابية الصادرة سابقاً والمتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي. نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

جدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، والذي بادر بنك البلاد لاستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحت الإشراف المباشر للبنك المركزي السعودي، ويقع فِيْ بمساحة إجمالية 1300 متر مربع، وتضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفِيْذ المرحلة. الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا وتحتوي على 52 محطة عمل، بينما تهدف المرحلة الثانية إلَّى زيادة 110 محطة عمل على مساحة إجمالية 910 مترًا مربعًا.