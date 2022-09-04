محافظ المركزي المصري الجديد يقر ضوابط صارمة لاجتماع إدارات البنوك

وافق البنك المركزي المصري على قواعد جديدة لاجتماعات مجلس إدارة البنك، والتي تضمنت ضرورة الاجتماع بشكل دوري بما لا يقل عَنّْ 6 مرات فِيْ السنة.

وأشار البنك المركزي إلَّى أن ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو أغلبية أعضائه، وللمدير التنفِيْذي للبنك أن يطلب من رئيس مجلس الإدارة دعوته للاجتماع بشرط أن يكون ذلك ممكنًا. مصحوبًا بجدول الأعمال الذي يرغب فِيْ تقديمه.

وأشار البنك المركزي فِيْ بيان إلَّى أن الأصل هُو الحضور الفعلي للأعضاء، وفِيْ حال تعذر ذلك يمكن المشاركة عبر الفِيْديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ السكرتير. المجلس، وذلك بما لا يزيد عَنّْ مرتين خلال العام لعضو واحد، بشرط حضور أغلبية الأعضاء.

يأتي ذلك فِيْ ضوء تعليمات حوكَمْة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والدفاتر الدورية اللاحقة الخاصة بها، خاصة تلك المتعلقة بعدد اجتماعات مجلس إدارة البنوك خلال العام، وكذلك إمكانية مشاركة الأعضاء فِيْ اجتماعات مجلس الإدارة عبر الهاتف. أو مؤتمرات الفِيْديو، وفقًا لشروط محددة.

وفِيْ نفس الوقت ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية. ة آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

حضر اللقاء حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية جمال. نجم نائب محافظ البنك المركزي ورامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس مجلس الوزراء “تم عقد أكثر من لقاء مع حسن عبد الله منذ تكليفه بمسؤولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا على أعلى مستوى.

وتابع “أكرر أن التنسيق والتعاون يتم بشكل كامل بين الحكومة والبنك المركزي فِيْما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، حيث نقوم بة ومناقشة عدد من آليات التعاون المشترك بين الجانبين للتعامل مع التحديات الحالية. . “

وأوضح فِيْ هذا السياق أن اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفِيْر التمويل اللازم لإدارة السلع الاستراتيجية والأساسية وتوفِيْر مستلزمات الإنتاج. للمصانع، لافتاً إلَّى أن محافظ البنك المركزي يولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلَّى أنه بالرغم من كل التحديات القائمة، إلا أن الاقتصاد المصري نجح فِيْ تحقيق معدل نمو 6.6٪ خلال العام المالي الماضي 2022/2022 وهُو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عامًا، مؤكدًا أن تكثف الدولة المصرية جهُودها لمواجهة التحديات التي شهدتها. وخلفت أزمة جائحة “كورونا” والأزمة الروسية الأوكرانية وراءها.

وقال السفِيْر نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك دراسة حول تحليل معدلات التضخم فِيْ الاقتصاد المصري. .

وأضاف سعد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من الحوافز لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي سواء من المصريين فِيْ الخارج أو من المستثمرين الأجانب. وسيسهم ذلك فِيْ دعم الاقتصاد، وكذلك ة جهُود دعم القطاع الصناعي وزيادة معدلات الصادرات للخارج.