محافظ بنك إنجلترا يتوقع عودة التضخم إلَّى مستواه المستهدف 2% خلال عامين

نتوقع انخفاض التضخم بشكل حاد فِيْ العام المقبل، بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات بنك إنجلترا الصادرة فِيْ أوائل مايو.

قال بيلي أمام لجنة برلمانية يوم الاثنين إنه لا يتوقع أن تظهر مجموعة جديدة من التوقعات، المقرر إجراؤها فِيْ الرابع من أغسطس والتي يعمل عليها خبراء بنك إنجلترا، صورة مختلفة اختلافًا جوهريًا.

وأوضح أن التضخم فِيْ المملكة المتحدة، الذي سجل أعلى مستوى له فِيْ 40 عاما عَنّْد 9.1٪ خلال شهر مايو، من المرجح أن يعود إلَّى مستواه المستهدف البالغ 2٪ فِيْ غضون عامين تقريبا.

لكن بيلي أضاف أن المزيد من الضغط التصاعدي المحتمل على أسعار الغاز فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا أو استمرار ضغوط التكلفة المحلية يمكن أن يغير ذلك.

كان بنك إنجلترا قد توقع سابقًا أن التضخم سيبلغ ذروته فوق 11٪ فِيْ أكتوبر من هذا العام.

يرى المستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 70٪ بزيادة أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية فِيْ أسعار الفائدة من بنك إنجلترا فِيْ الرابع من أغسطس.

رفع بنك إنجلترا بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر.

قال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه مستعد للعمل “بقوة” إذا لزم الأمر لمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ فِيْ الاقتصاد.

وشدد بيلي على أهمية احترام استقلالية بنك إنجلترا فِيْ الوقت الذي يلوم فِيْه بعض المشرعين ارتفاع التضخم ويتوقع الاقتصاديون أن يكون التضخم فِيْ بريطانيا أبطأ مما هُو عليه فِيْ مناطق أخرى.

وقال “آمل أن يتفهم الناس أهمية استقلالية البنك المركزي”.