محافظ بنك الكويت المركزي السابق ينضم إلَّى “ماكينزي”

انضم محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور محمد الهاشل إلَّى شركة ماكينزي للاستشارات كَمْستشار أول.

قاد الهاشل بنك الكويت المركزي من 2012 إلَّى 2022، وطلب عدم التجديد عَنّْد انتهاء ولايته فِيْ مارس الماضي. استطاع البنك المركزي خلال قيادته التعامل مع العديد من الملفات والمزايا الهامة على مستوى تطوير وتطوير الصناعة المصرفِيْة والمالية.

يشار إلَّى أن شركة ماكنزي تأسست عام 1926، وتعتبر من أبرز الشركات الاستشارية فِيْ العالم فِيْ مجالات الإدارة والتطوير، حيث تقدم الاستشارات على المستويين الاستراتيجي والفني للمنظمات والحكومات وكبرى الشركات العالمية العاملة فِيْها. مختلف القطاعات، كالتمويل والاستثمار، والصناعات الإلكترونية، والنفط والغاز، والتعليم، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، من خلال موظفِيْها الذين يزيد عددهم عَنّْ 30 ألف موظف فِيْ مكاتبها المنتشرة فِيْ 130 مدينة حول العالم.