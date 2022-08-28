محافظ مصرف الإمارات المركزي القيادة دعمت المرأة فِيْ تطوير قدراتها

قال خالد محمد بلعمه، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن واقع المرأة الإماراتية يشهد إنجازات كبيرة وملهمة.

وأشار إلَّى النتائج الرائعة والمتميزة التي حققتها المرأة بفضل دعم قيادة دولة الإمارات ودعمها المستمر لتطوير قدراتها وتعزيز دورها وإسهامها فِيْ مسيرة التنمية فِيْ كافة المجالات.

وأكدت بلامي أن المرأة الإماراتية استطاعت بناء تجربة غنية وفريدة من نوعها أصبحت نموذجًا رائدًا ونموذجًا يحتذى به فِيْ قصص نجاح المرأة حول العالم.

مكاسب للمرأة

وأضاف فِيْ بيان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية “هذه المكاسب تحمل فِيْ طياتها قِصَّة نجاح الإمارات فِيْ مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي بدأت مع مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن. سلطان آل نهِيْان “رحمه الله” الذي وضع الأسس لرؤية ملهمة فِيْ إطلاق العَنّْان لقدرات المرأة وتنمية قدراتها ومهاراتها فِيْ مختلف المجالات.

وتابع “إن دولة الإمارات وبدعم من القيادة واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ستضع أروع النماذج فِيْ دعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها الفاعل كقائد لها. ركيزة أساسية فِيْ عملية التنمية الشاملة “.

وأوضح أن هناك شواهد كبيرة وقوية فِيْ جميع المجالات تشير إلَّى هذه الإنجازات، ولعل أبرزها فِيْ القطاع المالي، حيث حققت المرأة الإماراتية نجاحات باهرة وقوية، واستطاعت بإخلاصها وإبداعها. لشغل مناصب حيوية وقيادية، وأن نصبح عَنّْصراً فاعلاً فِيْ نمونا المستمر، ومصدر إلهام كبير فِيْ كافة المجالات الأخرى. القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.