“محاكَمْة آل معمر ومسؤولي النصر قضائيا”.. تطورات شكوى الاتحاد

وحاليا لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء شكوى نادي الاتحاد “القضائي” ضد مجلس إدارة النصر برئاسة موصلي المعمر.

تقدم نادي الاتحاد، خلال الساعات الماضية، بشكوى للجهات المختصة ضد مسئولي النصر ؛ المتهم بالحصول بشكل غير قانوني على تسجيلات صوتية دون إذن رسمي ؛ وذلك فِيْ سياق قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

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وكان النصر قد قدم تسجيلات صوتية للجنة المحترفِيْن السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، منها محادثات بين حمدالله ومسؤولين عميد الكلية، خلال الفترة المحمية من عقد النجم المغربي مع قلعة العالم.

وإبطال النصر، احتفل بها عبد الرزاق حمدالله فِيْ تشرين الثاني 2022 ؛ بدعوى سلوكه المشين، قبل انتقال النجم المغربي إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022.

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وفِيْ هذا السياق، نقل الإعلامي الرياضي والمستشار القانوني، محمد الدويش، إلَّى النصر وجمهُوره أنباء طيبة بشأن شكوى الاتحاد.

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وكشف الدويش عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن النصر ومسؤوليه ؛ لا علاقة لهم بـ “التسجيلات الصوتية”، وبالتالي لا يمكن مقاضاتهم، بناءً على شكوى النقابة.

قال المستشار الشرعي “المسجل ليس مسيحيا .. وقلعة العالم لا علاقة له به”!

وأكد محمد الدويش أن التشكيك فِيْ شرعية التسجيلات لا يلغي صحة المادة المسجلة، مشيرا إلَّى أن الاحتراف والفِيْفا سيأخذان هذه التسجيلات كدليل رقمي.