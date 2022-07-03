محاكَمْ السعودية.. 336.9 ألف طلب تنفِيْذ ضد متعثري سداد خلال 11 شهراً

وبلغ عدد القضايا التي تلقاها لـ “سند الأمر” نحو 336.9 ألف حالة خلال الأحد عشر شهرًا الماضية، بمتوسط ​​يومي يقارب 1.1 ألف طلب تنفِيْذ.

وشكلت طلبات التنفِيْذ التي وردت إلَّى المحاكَمْ فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ الأوراق التجارية “سند لأمر” 44.2٪ من إجمالي سندات التنفِيْذ.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عَنّْ وزارة العدل، فقد استقبلت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات حيث بلغت 140950 طلب تنفِيْذ بنسبة 41.9٪، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 72.285 حالة، والمنطقة الشرقية بـ 42157 حالة، بحسب صحيفة الجريدة. – جريدة الاقتصادية.

ويقدر عدد القضايا التي استقبلتها محاكَمْ التنفِيْذ بمنطقة جازان بنحو 15636 قضية تليها منطقة المدينة المنورة 14675 قضية ومنطقة عسير 14027 قضية ومنطقة القصيم 9396 قضية.

فِيْما بلغ عدد الحالات التي استقبلتها منطقة تبوك 9221، ونجران 5204، وحائل 1،888، والحدود الشمالية 3،789، وأخيراً منطقة الجوف 3،304 طلبات. وجاءت منطقة الباحة فِيْ المرتبة الأدنى حيث بلغ عدد الطلبات 1757.

ومعلوم أن وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فِيْ إدارة الجوازات، منحت قضاة التنفِيْذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حق الغير فِيْ السفر بشكل مباشر وفوري.

إلَّى ذلك، قالت وزارة العدل إن إجمالي عدد المستفِيْدين من خدماتها القضائية المقدمة رقمياً من خلال تطبيق الأجهزة الذكية تجاوز المليون، خلال العام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق ناجز شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، أهمها الموثقون المتنقلون، وإمكانية تنزيل سند الحكَمْ، والتحقق من سند الحكَمْ، والاستعلام عَنّْ طلبات التنفِيْذ، وخدمة المواعيد. “حجز مَوعِد – استفسر عَنّْ مَوعِد”، وخدمات التحقق “فواتير الفرجات”. – الوضع الاجتماعي – الوكالة – والعلاج “، بالإضافة إلَّى خدمات مأموري الزواج (” طلب الترخيص – تجديد الترخيص – وإعادة التسجيل “)، بالإضافة إلَّى توفِيْر طلب دليل المأذونين بالزواج.

وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات استخدامًا فِيْ التطبيق تضمنت الاستعلام عَنّْ القضايا، والاستعلام عَنّْ العقارات، وحجز مَوعِد مع جهة قضائية، والتحقق من فواتير فرجات، والتحقق من الحالة الاجتماعية، وطلب ترخيص معتمد، وخدمة كاتب العدل المتنقل.

يتسم تطبيق “نجيز” بالعديد من الخصائص، حيث يكفِيْ تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق “نجيز” للحصول على أي خدمة يطلبها المستفِيْد مما يسهل الأمر ويختصر وقته، ويغني التطبيق للمستفِيْدين من المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال من زيارة المقر القضائي.

أطلقت وزارة العدل تطبيق ناجيز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع فِيْ جميع خدماتها الإلكترونية. .