ادعى محامو النجمة آمبر هِيْرد، وفقًا لوثائق قضائية صدرت مؤخرًا، أن زوجة موكلهم السابقة، النجم الأمريكي الشهِيْر جوني ديب، تعاني من ضعف الانتصاب.

فِيْ وثيقة محكَمْة بتاريخ 28 مارس، حصلت عليها Big Six، أكد المحامون أن هذا المرض الطبي ربما يكون قد ساهم فِيْ علاج جوني ديب العَنّْيف لأمبر هِيْرد.

كَمْا ذكرت الوثائق “على الرغم من أن السيد جوني ديب يفضل عدم الكشف عَنّْ مشكلة ضعف الانتصاب لديه، فمن المؤكد أن هذه المشكلة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعَنّْف الجنسي، بما فِيْ ذلك نوبات غضب جوني ديب واستخدامه زجاجة لاغتصاب أمبر. سمع”.

وبدلاً من ذلك، أكد جوني ديب سابقًا فِيْ أكثر من مناسبة أنه بريء تمامًا من مزاعم العَنّْف والاغتصاب التي قدمتها زوجته السابقة، ونفى تمامًا جميع مزاعمها فِيْ هذا الصدد.

ومع ذلك، حاول محامو هِيْرد يائسًا تشويه سمعة جوني ديب، واستمروا فِيْ ادعائه، وفقًا لوثائق المحكَمْة، بأن مشكلة ضعف الانتصاب لدى جوني ديب ربما ساهمت فِيْ غضبه وارتباكه ولجئه إلَّى الزجاجة ؛ تحاول اغتصاب سمعت.

انفجرت الدموع هِيْرد، 36 عامًا، خلال شهادتها فِيْ مايو الماضي فِيْ جلسة استماع للمحكَمْة فِيْ قضية التشهِيْر التي رفعها زوجها السابق ضدها، عَنّْدما اعترفت بأن جوني ديب، 59 عامًا، اغتصبها بزجاجة من النبيذ. وأنه هددها بقطع وجهها بتلك الزجاجة أثناء شجار بينهما فِيْ مارس 2015.

وتابع هِيْرد “لم أكن أعرف ما إذا كانت الزجاجة التي وضعتها بداخلها مكسورة. لم أشعر بذلك حقًا، ولم أشعر بأي شيء”.

وبحسب المعلومات المسجلة بالوثائق، فإن تلك الحادثة وقعت أثناء تواجد الثنائي فِيْ أستراليا، خلال نفس المشاجرة التي انتهت ببتر إصبع جوني ديب، وأثناء شهادته قال إنه أصيب بهذه الطريقة بعد أن سيرمي هِيْرد. زجاجة فودكا عليه.

بينما حاول موقع “Big Six” الاتصال بإدارة أعمال النجم جوني ديب للتعليق على مزاعم “ضعف الانتصاب”، لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.

وكانت المحكَمْة قد حكَمْت لصالح ديب فِيْ دعاوى التشهِيْر التي رفعها ضد هِيْرد، وأجبرت الأخيرة على دفع 15 مليون دولار، منها 10 ملايين كتعويض و 5 ملايين كتعويض تأديبي، فِيْما فازت هِيْرد بدعوى واحدة فقط. رفعت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، حيث تلقت تعويضًا عَنّْ مليوني دولار من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى للحصول عليها.

ثم قام القاضي بتخفِيْض قيمة الجائزة التأديبية التي وافق عليها لصالح ديب بمقدار 5 ملايين دولار، نزولاً إلَّى 350 ألف دولار فقط، ثم اقتطع من المبلغ المتبقي، وهُو 10 ملايين دولار و 350 ألف دولار، قيمة الجائزة المستحقة له إلَّى أمبر. سمعت، وهِيْ مليوني دولار، فِيْبلغ إجمالي التعويضات التي تلقاها ديب عَنّْ القضية 8 ملايين و 350 ألف دولار.