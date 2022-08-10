محامي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر

أعلن محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنه قدم بلاغاً للنائب العام يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في القائمة. من الممنوعين من السفر خارج الدولة وانتظار وصولهم.

وأوضح أنه طلب منع مرتضى منصور من السفر خارج البلاد، حتى تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه في المخالفة رقم 430 لسنة 2022 بجريمة اقتصادية متكررة، مع حبس شهر واحد، اليوم الأربعاء 10/8/2022. مع العمل وإجبار المتهم على دفع أتعاب المحاماة.

وأشار محمد عثمان إلى أن المتهم سيتمكن خلال الساعات القليلة المقبلة من السفر خارج البلاد للتهرب من تنفيذ العقوبة التنفيذية، وفق نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.

في أول رد فعل لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار المحكمة الاقتصادية بسجنه لمدة شهر، في إطار قضية إهانة وتشهير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. النادي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للوزير مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم قريباً إذاعة بيان صوتي ومرئي لوزير الخارجية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كشف محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عن الحكم الذي أقرته محكمة الاستئناف الاقتصادية للجنح في قضية رفعها رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رئيس الجمهورية. من نادي الزمالك.

وكتب محمد عثمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار تقرر تعديل الحكم. بشأن حبس مرتضى منصور من سنة إلى شهر مع العمل وجوب التنفيذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 “.

وأضاف “الجرائم الاقتصادية البسيطة في القضية التي رفعناها لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه والإضرار بسمعة عائلته”. .

وتابع “وكانت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قد حكمت على مرتضى منصور بالسجن مع الأشغال الشاقة”.

وختم حديثه “استأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم السابق، وهذا الحكم هو للتنفيذ الفوري”.

وكان محمود الخطيب قد تقدم بعدة شكاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للاعتداء عليه الأخير بتهمة القذف والتشهير.