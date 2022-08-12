محامي بريتني سبيرز يرد على طليقها بعد واقعة الفِيْديوهات المسربة

اتخذ ماثيو روزنغارت، محامي مغنية البوب ​​الشهِيْرة بريتني سبيرز، زمام المبادرة للدفاع عَنّْها، بعد أن حاول زوجها السابق كَيْفَن فِيْدرلاين تشويه سمعتها أمام متابعيه ومعجبيه حول العالم، من خلال تسريب مقاطع فِيْديو تظهر. بريتني تتجادل مع أبنائها المراهقين.

وانتقد المحامي كَيْفَن بشدة. لأنها انتهكت عمدا خصوصية موكلها بهذه الطريقة، قالت لـ “Big Six”، “بريتني سبيرز هِيْ أيقونة للموهبة والذكاء والعمل الجاد، وهِيْ محبوبة ومحترمة من قبل ملايين المعجبين حول العالم.”

وتابع ماتيو “لكن لسوء الحظ لا يمكن قول الشيء نفسه عَنّْ كَيْفَن فِيْدرلاين، الذي قرر، لأسباب لا يمكن تفسيرها، إجراء مقابلة غير مبررة أضرت فِيْ الواقع بوالدة أطفاله”.

تابع ماثيو، “واو، لقد فعلت ذلك مرة أخرى وأتذكر أن بريتني، 40 عامًا، تدعم بإخلاص ولديها، شون بريستون، 16 عامًا، وجادن جيمس، 15 عامًا، وتحبهما كثيرًا.”

تابع ماثيو، الذي ساعد بريتني سابقًا فِيْ التخلص من حكَمْ الوصاية على والدها لمدة 13 عامًا، قائلاً “سواء أدرك كَيْفَن ما فعله أم لا، فهُو لم ينتهك خصوصية وكرامة والدة أطفاله فحسب، بل أخضع ولديه أيضًا إلَّى إذلاله بدلاً من حمايته “خصوصيته”.

وأضاف “بغض النظر عَنّْ مقابلة كَيْفَن مع قناة آي تي ​​فِيْ، فإن قراره البغيض وغير الحكيم بنشر فِيْديو قديم لابنيه، عَنّْدما كانا يبلغان من العمر 11 و 12 عامًا، هُو قرار قاسي ولا ينبغي أن يكون كذلك”.

وتابع “لولا ذلك لكان من الممكن أن يرتكب كَيْفَن جريمة بنشر مقاطع فِيْديو تظهر بريتني دون علمها أن الطرف الآخر يسجلها”.

وتابع المحامي المقيم فِيْ نيويورك “بالإضافة إلَّى استنكاره لذاته وانتهاكه للأعراف الاجتماعية، فقد أنشأ أيضًا مجموعة متنوعة من القضايا القانونية لنفسه، بما فِيْ ذلك على سبيل المثال لا الحصر التورط فِيْ الجرائم المتعلقة بالمطاردة والتسلط عبر الإنترنت”. الملائكة.

تماشيًا مع إفصاح ماتيو عَنّْ تعاونه مع إدارة “إنستغرام” للتحقق من امتثال كَيْفَن لقواعد استخدام المنصة، أفادت الأنباء أن كَيْفَن، من جانبه، أخذ زمام المبادرة لإزالة مقاطع الفِيْديو الخاصة ببريتني، كرد فعل سريع عليها. جزئيًا، بعد تلك التحركات التي قام بها محامي بريتني سبيرز.

وكانت بريتني قد أعربت عَنّْ غضبها من قيام زوجها السابق بنشر هذه الفِيْديوهات، معتقدة أن ذلك كان محاولة من جانبه لغرس روح الكراهِيْة فِيْ قلوب الأطفال ضد أمهم.