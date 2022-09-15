محامي زياد برجي بيان إليسا ثرثرة.. والتطورات ستصدم الرأي العام

وصف جان قيقانو، محامي الفنان اللبناني زياد برجي، البيان الذي أصدرته النجمة إليسا قبل أيام فِيْ قضية أغنية “أنا واس” / “باتبير”، التي رفعها بورجي وإليسا بشكل منفصل، بـ “القيل والقال”. .. لا علاقة لهم بالقانون “.

وقال قيقانو، فِيْ حديثه لوسائل الإعلام، إن البيان تضمن مقالات تتطلب الملاحقة القضائية والمقاضاة أمام ال القضائية المختصة، مضيفاً “نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة إليسا”.

وحول مصير الشكوى الجنائية فِيْ جريمة التهديد بالقتل، نقل موقع صراحة عَنّْ المحامي قيقانو قوله إن “تطور التحقيقات سيصدم الرأي العام”.

وكان برجي قد قال لمواقع إخبارية فِيْ وقت سابق إنه تعرض لتهديدات بالقتل من شخص مجهُول عبر رقم هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، مما يشير إلَّى أن المتصل هُو إليسا.

تصريحات إليز

وكان المكتب الإعلامي للفنانة، إليسا، قد أعلن فِيْ وقت سابق أنها تقدمت عبر ممثلها القانوني المحامي مارك حبكة بعدة ات قضائية لحماية حقوقها المنصوص عليها قانونًا، فِيْ مواجهة ما وصفته بـ “التعدي الصارخ والمتعمد”. قرصنة حقوق ملكيته الأدبية والفنية لأغنية (أنا باس) التي تمت قرصنتها وأعاد بثها زياد برجي وأحمد ماضي).

وأضاف البيان “تنازل زياد برجي وأحمد ماضي عَنّْ كامل حقوقهما الفنية والأدبية واستولتا على كامل حقوقهما المادية نتيجة التنازل المذكور. أخلاقية خاصة أن جميع الوثائق القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر الأغنية. “باتبير” الذي يعكس صورة مقرصنة للأغنية الرسمية للفنانة إليسا.

وأكد البيان أن الممثل القانوني المحامي مارك حباكا اتخذ كافة الإجراءات لوقف انتهاك الحقوق المحمية قانونا للفنانة إليسا، خاصة لمحاكَمْة كل من ساهم فِيْ قرصنة وتحويل وتقليد ونشر فِيْلم “آنا ويس”. “. ونشرها بالمخالفة للقانون بما فِيْ ذلك كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة ومحور عَنّْوانها وبتير وكل من ساهم فِيْ توزيع أو ترويج الأغنية المقرصنة.

وجاء فِيْ البيان “ثقة الممثلة إليسا بالعدالة اللبنانية، الأمر الذي سيضع حداً لما وصفته بالتهرب المعَنّْوي والفني والمعَنّْوي الناتج عَنّْ مخالفة القوانين اللبنانية القائمة، بحيث يكون كل مغتصب قدوة لمن يُنظر إليه”.