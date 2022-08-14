محامي عشيق ريم الرياحي إطلاق سراحها لا يعَنّْي انتهاء القضية

وذهبت زوجة عشيق الفنانة التونسية ريم الرياحي على خط الأزمة ووعدت بمحاكَمْتهما بعد قضية “الزنا” التي تورط فِيْها زوجها والرياحي مؤخرًا، والتي تم توقيفهما بسببها. قبل الإفراج عَنّْ الأخيرة لأن زوجها المخرج مديح بلعيد أسقط الدعوى التي رفعها ضدها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عَنّْ منير بن صالح محامي الحبيب الذي ما زال فِيْ السجن بعد أن تبين أنه تعاط المخدرات وقت القبض عليه متلبسا فِيْ فراش الفنانة التونسية التي رفعتها زوجة المتهم. دعوى خيانة ضد موكلها، ورفضت إسقاط الدعوى على حق زوجها.

وقال بن سهله فِيْ تصريحات صحفِيْة “الإفراج عَنّْ ريم لا يعَنّْي إغلاق الملف ما دام هناك طرفان فِيْ القضية (كلاهما متزوجان)، ما يعَنّْي التخلي عَنّْ طرف متضرر منهما لا يكفِيْ للتبرئة”. الطرف المتهم “، مضيفاً” تم إسقاط دعوى ضد ريم، التي لا تزال فِيْ طور المحاكَمْة بناء على ادعاء الطرف الثاني المتضرر، وهِيْ زوجة حبيبها “.

وأشار المحامي التونسي إلَّى أن “موكله الآن هُو المتهم الرئيسي بناء على دعوى زوجته المرفوعة ضده، وأن الفنان الرياحي أصبح شريكه فِيْ الاتهام. لأن الملف ليس لها فقط، بل انتقل إلَّى مكان آخر ولم يقع فِيْه “، معتبرة أن” تبرئة موكلها تعَنّْي تلقائيًا تبرئة الفنانة ريم “.

أثارت هذه القضية ضجة فِيْ تونس، حيث انقسمت الآراء وقت الكشف عَنّْها على مواقع التواصل الاجتماعي بين غاضبة ومؤكدة على هُوية المتهم، وبين كاذبين ومتعاطفِيْن معها مثل بيا زردي التي وصفت ريم الرياحي. بصفته “أحد الفنانين الأكثر أخلاقية واحترامًا فِيْ مجتمع الفن”.

وأضاف الزردي، فِيْ تصريحات منسوبة إليه ووصفها بالدهشة المدوية بسبب الخلاف المحتدم بين الاثنين، أن النجمة التونسية ريم الرياحي لا علاقة لها بما يدور حول اعتقال تونسية. الممثلة المعروفة بقضية “الزنا” وزوجها المخرج السينمائي التونسي الذي كثيرا ما يزور فرنسا ويسكن فِيْ شقة فِيْ حي النصر.

من جهة أخرى، قالت الكاتبة والمحرر التونسي كريم شريف فِيْ منشور على حسابها بموقع فِيْسبوك تعليقًا على أحد عَنّْاوين الأخبار حول اعتقال ممثلة معروفة بعد أن ضُبطت برفقة شاب “الممثلة ريم الرياحي”. وزوجها المخرج مديح بلعيد لماذا لم يسميهم من ينشر الخبر بالمنبوذين