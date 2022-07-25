محامٍ النصب والاحتيال أبرز الجرائم الاقتصادية في السعودية

أكد المستشار القانوني نايف المرشدي أن الاحتيال هو أبرز جريمة اقتصادية في المملكة لاستهداف أفراد المجتمع.

الجريمة العابرة للحدود

وتابع المستشار القانوني، في حديث لـ “الإخبارية”، أن الاحتيال جريمة عابرة للحدود، مؤكدا خطورة غسل الأموال بإحضار مبلغ نقدي غير معروف وإيداعه في أحد البنوك.

تزوير

وأشار المستشار إلى أن الاحتيال هو الأخطر لأنه يؤثر على المواطنين، لكن غسيل الأموال هو أخطر تهديد على الاقتصاد.

وأضاف أن منصة الاحتيال المالي ليست داخل المملكة والضحية هي الهدف داخلها، وأضاف أن هناك تباينًا في العقوبات في نظام مكافحة جرائم غسل الأموال حسب المبلغ الذي تم الحصول عليه.