محام من يملك أكثر من 60 ألف ريال حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة

أكد المحامي المتخصص بالقضايا المالية، عاصم العيسى، أن من لديه أكثر من 60 ألف ريال، إذا سافر ولم يكشف عنها، يعاقب بغرامة تصل إلى 25٪ من المبلغ و 50٪ عن الثانية. . طقس.

فيديو | عاصم العيسى محامي متخصص في القضايا المالية

من يملك أكثر من 60 ألف ريال إذا سافر ولم يفصح عنه يعاقب بغرامة تصل إلى 25٪ من المبلغ و 50٪ للمرة الثانية.#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/2CcXQPrkMO

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 13 أغسطس 2022

السرية وغسيل الأموال

وتابع في حديثه لـ “الإخبارية”، أن هناك بين عدم إفشاء وغسيل أموال، لكن إخفاء الأموال افتراض إخفاء المصدر، وبالتالي إذا كان مصدر الأموال صحيحا فيجب الإفصاح عنه، خاصة لأنه إجراءات الإفصاح الميسرة من قبل الجمارك.

وأشار المحامي إلى أنه إذا كان مصدر الأموال غير معروف، فيجب اختبار شرعية الأموال حتى لا يقع الشخص في فئة غسيل الأموال.