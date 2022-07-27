محاور مهمة ضمن أكبر هيكلة في تاريخ رئاسة الحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن التطوير الجديد لإعادة الهيكلة الإدارية للرئاسة يهدف إلى دعم الابتكار في الخدمات المقدمة للحجاج وتحفيز مسابقات الشباب الوطنية للنهوض بخدمة الحج. الحرمين الشريفين وعكس الازدهار الكبير الذي شهده نظام الخدمة في المسجد، فالمسجد الحرام والمسجد النبوي تحت رعاية القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030.

مسار رائد

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرؤية المباركة رسمت طريقا رائدا لرئاسة الجمهورية في خدمة الحرمين ومصيرها، مما أعطى الرئاسة زخما قويا للعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي أنصرها الله. . – نحو أهدافك.

هيكل إداري أكبر

وأشار إلى أن الهيكل الإداري الجديد، وهو الأكبر في تاريخ الرئاسة منذ نشأتها، يرتكز على العديد من الركائز الإدارية من خلال وضع الخطط التشغيلية والاستراتيجية بهدف رفع الأداء وتحقيق الجودة والريادة. وتطبيق أحدث الممارسات الإدارية الحديثة وفق دراسات وإرشادات التنمية.

وأوضح أن قياس الأثر ومتابعة مؤشرات الأداء وحوكمة الشركات من الركائز التي تشير إليها الرئاسة للمرحلة المقبلة من التطور، وبفضل الله تعالى. وسيتحقق التحسن في الخدمة، وحوكمة أعمق لجميع الإجراءات التي تعمل بها الأجهزة الرئاسية والإدارات التابعة لها.