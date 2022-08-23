محاولة تحطيم بوغاتي لسرقة ساعة قائدها الكويتي بوضح النهار في لندن

يوثق مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة لص لكسر نوافذ سيارة Bugatti Chiron القيمة، لسرقة سائقها، في وضح النهار في لندن.

محاولة كسر الزجاج الأمامي لسيارة بوجاتي تشيرون في وضح النهار في لندن. السيارة يقودها كويتي يدعى عبدالله البسمان ويبلغ سعر السيارة 3 ملايين جنيه (13 مليون ريال) والسارق أراد كسر الزجاج لسرقة الساعة التي صنعتها رولكس الكويتية وسعرها 110 ألف جنيه ( نصف مليون ريال)pic.twitter.com/NXW0ghReIv

– اياد الحمود (Eyaaaad) 22 أغسطس 2022

محاولة سرقة ساعة رولكس

وبحسب المعلومات المتداولة فإن السيارة كان يقودها شاب كويتي وبلغت تكلفة السيارة 3 ملايين جنيه (13 مليون ريال).

حاول اللص كسر الزجاج لسرقة ساعة رولكس التي تبلغ قيمتها 110 آلاف جنيه (نصف مليون ريال) من الكويت.