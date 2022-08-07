محبوب فيريرا ينتقل إلى البنك الأهلي

أكد المنفذ عمر ربيع ياسين أن نادي البنك الأهلي تمكن من الحصول على توقيع أحمد توفيق لاعب بيراميدز خلال السوق الصيفي الحالي.

وأوضح ياسين في تصريحات إذاعية أن اللاعب أنهى عقده رسميًا مع البنك الأهلي في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن عقد توفيق ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بيراميدز.

الأمر الذي جعل البنك الأهلي يمضي قدما مع اللاعب في المفاوضات والحصول على توقيعه.

وأضاف “البنك الأهلي توصل لاتفاق مع توفيق على عقده ضمن الفريق”.

وختم “جاء ذلك بعد أن طلب منه خالد جلال المدير الفني عقدًا للموسم الجديد”.

من ناحية أخرى، كشف الصحفي عمر ربيع ياسين أن النادي الأهلي بدأ بالسعي لتقوية صفوف الفريق باتفاقات قوية، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي أن سواريس يريد التعاقد مع مدافع أجنبي وكذلك جناح أجنبي في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن هناك رغبة في تعويض المغربي بدر بانون، الذي تم ترحيله إلى قطر، بمدافع أجنبي.

وأكد أن الأهلي يتطلع أيضا للتعاقد مع جناح أجنبي بعد اقتراب الموزمبيقي لويس ميكسوني من الرحيل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أقرب شيء سيكون عقد الأهلي مع مدافع من شمال إفريقيا يجيد اللعب في وسط المساك.

في وسط الفرقة، الخيارات على رأس النادي واسعة، وهناك العديد من الأسماء على رأس المجلس والجهاز الفني للمقارنة بينها.