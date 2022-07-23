“محبي اقتناء السيارات الحديثة” أقوى مواصفات سيارة تويوتا كورولا ومميزاتها وعيوبها

تويوتا كورولا هذه السيارة هِيْ ما يبحث عنه الكثير من عشاق السيارات الحديثة التي تعمل بأعلى تقنية حيث أنها تحتوي على مواصفات عالمية جعلتها تحتل المرتبة الأولى فِيْ عالم السيارات فِيْ الأسواق العالمية. تصميمات جذابة وعصرية، حيث تحتوي على مصابيح أمامية وخلفِيْة حادة حسب الفئة المعروضة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية ومصابيح ضباب دائرية، بالإضافة إلى مرايا جانبية يتم التحكَمْ بها كهربائيًا ومزودة بإشارات ضوئية، واليوم من خلال هذا المقال سنعرض لكَمْ مواصفات وأسْعَار سيارة تويوتا كورولا.

مواصفات تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة بتوافر مجموعة مميزة من المواصفات الجديدة وهِيْ كالآتي

تتميز كورولا الجديدة بتصميماتها العصرية والجذابة، وذلك بفضل هِيْكلها العريض المستقر على الطرق الوعرة.

تتميز هذه السيارة بفتحة سقف سهلة الاستخدام مما يوفر إضاءة ممتازة داخل السيارة.

ميزة الإدخال الذكي حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة إدخال خالية من المتاعب.

تتميز تويوتا كورولا بمرآة أوتوماتيكية يمكن طيها فِيْ أي اتجاه تريده.

بها مرافق ترفِيْهِيْة وشاحن لاسلكي لشحن جميع الهُواتف.

مصابيح أمامية LED مع مصابيح نهارية لضمان السلامة طوال اليوم.

تعمل المصابيح الخلفِيْة Corolla بشكل جيد للغاية لأغراض السلامة على الطرق، حتى فِيْ الطقس العاصف.

مميزات سيارة تويوتا كورولا

تتمتع تويوتا كورولا الجديدة بالعديد من الميزات التي تميزها عن غيرها فِيْ التصميمات الداخلية والخارجية، فضلاً عن القوة فِيْ الأداء، ومن أهم الميزات ما يلي