محترف الأهلي على أبواب النصر “فِيْ أضخم عروض 2022”

يقترب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، من تسوية صفقة خارجية كبيرة، خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

أبرم النصر 3 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تتفاوض الإدارة العالمية مع أسماء عالمية أخرى ؛ مثل صانع الألعاب آدم لجيتش، ومدافعي الوسط جون بروكس وجيسون ديناير.

* المحترف الأهلي على وشك الانتصار

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة أن النصر قدم عرضًا رسميًا جديدًا للأهلي المصري ؛ للتوقيع على خط وسطه المالي، Aliu Diang، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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منذ الانتقالات الشتوية الماضية، كان مجلس عائلة معمر يبحث عَنّْ توظيف ديانج وسط مطالب مالية ضخمة من الأهلي. التخلي عَنّْها

وبحسب التقارير المصرية الجديدة، فإن عرض النصر الجديد كبير للغاية ؛ من المرجح أن يوافق عليها مجلس إدارة Red Fort هذه المرة.