محترف الزمالك على رادار القادسية الكويتي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي القادسية الكويتي بالتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير أن الزمالك بدأ مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية مع الإيفواري رزاق سيسي لاعب فريق الزمالك الأول للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي عقد رزاق سيسي مع الزمالك يوم الخميس وله الحق في الانتقال لأي نادٍ مجانًا.

ولم يكن نادي القادسية الوحيد المهتم بالتعاقد مع رزاق سيسيه، كما تلقى اللاعب عرضين من ناديي البورسعيدي والاتحاد المصري، لكن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يقرر سيسيه موقفه النهائي فيما يتعلق بمهمته المقبلة في الأيام المقبلة، بعد انتهاء عقده مع وايت كاسل خلال الفترة الحالية.