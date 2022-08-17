محترف الهلال بديلا لنجم كورينثيانز “المهدد بالقتل” 

أعلن ويليان، نجم نادي كورينثيانز البرازيلي، رحيله عَنّْ صفوف فريقه، فِيْ مواجهة انتقادات لاذعة من الجماهِيْر.

قادته انتقادات لنجم أرسنال وتشيلسي السابق إلَّى المطالبة برحيله، موضحًا أنه لم يعد إلَّى بلاده لتلقي التهديدات فِيْ كل مرة يخسر فِيْها كورينثيانز أو يؤدي بشكل سيئ خلال المباريات.

وأشار ويليان إلَّى أنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل وشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطور الأمر حيث تعرض والده وشقيقته للاعتداء أيضًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كورينثيان موافقته على إنهاء العقد مع ويليان، فِيْ مواجهة مشاكل وأزمات خاصة، معربًا عَنّْ أسفه لهذا الموقف، لكنه يحترم قرار اللاعب.

يقترب اللاعب من الانتقال إلَّى فولهام الإنجليزي، بعد رحيله من كورينثيانز، خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

ميشيل نجمة الهلال تحل محل ويليان

أكدت تقارير برازيلية أن إدارة كورينثيان وضعت ضمن أهدافها فِيْ ميركاتو النجم ميشال الهلال، ليكون بديلاً لمواطنه ويليان، الذي غادر الفريق بسبب تهديدات بالقتل وصلت إلَّى أسرته.

وأضاف أن الهلال أعلن فِيْ أكثر من مناسبة رفضه التخلي عَنّْ خدمات ميشال، خاصة أنه لم يتمكن من إقفال عقود جديدة بسبب العقوبة التي تعرض لها بمنعه من تسجيل عقود جديدة خلال فترتي تسجيل.

وعاقب الهلال من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب أزمة التعاقد مع محمد كانو لاعب خط وسطه لفريقين فِيْ نفس الوقت.