كشف يوسف عَنّْبر، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم وقع صفقتين كبيرتين، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة.

وتولت الأنبار التوجيه الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت. خلف “المقال” الأوروغواياني روبرت سيبولدي.

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وأبعدت إدارة الأهلي الجديدة سبولدي من تدريب الفريق الأول، بعد تعادله مع القيصومة وخسارة أمام الأخدود، فِيْ الجولتين الأولى والثانية على التوالي، من مسابقة الدوري الأصفر 2022-2023.

الأهلي يوقع اتفاقيتين رفِيْعتي المستوى

وأعلنت الأنبار، فِيْ تصريحات متلفزة، عقب فوز الأهلي على الخلود (1-0)، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري، عَنّْ التعاقد مع لاعب الوسط الهُولندي الأصل المغربي هشام فايق.

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فايق ليس لديه عقد مع أي ناد فِيْ الوقت الحالي. وذلك منذ رحيله عَنّْ فريق الفِيْصلي فِيْ يوليو الماضي.

وأشار مدرب النادي الأهلي إلَّى اتفاق مع لاعب محلي ؛ أين سيكون العرض الأخير فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ولم يذكر يوسف عَنّْبر اسم الاتفاقية المحلية. لكن عبد الفتاح عسيري، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، كان أقوى لاعب محلي مرتبط بالنادي الأهلي فِيْ الأيام الأخيرة.