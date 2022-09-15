محدث| بعد رومارينيو.. إصابة جديدة تضرب نجم الاتحاد و”تسعد النصر”

تلقى الجهاز التدريبي للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو ذعرًا مدويًا فِيْ مباراة الفريق ضد الخليج.

تقام مباراة الاتحاد والخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

مباشر | الاتحاد ضد الخليج .. الجولة الرابعة من “دوري روشان السعودي”.

وتعرض البرازيلي رومارينهُو نجم الاتحاد لإصابة خطيرة خلال مشاركته فِيْ مباراة الخليج ليغادر ملعب المباراة مع آلام الإصابة، فِيْ الثلث الأول من ساعة واحدة من المباراة.

وتأتي إصابة رومارينهُو فِيْ سياق مشاركته فِيْ هجوم الاتحاد ضد الخليج، ومحاولة المغربي عبد الرزاق حمدالله لتمرير الكرة إلَّى رومارينهُو الذي أضاع فرصة الاتحاد، قبل أن يعاني من ألم فِيْ ساقه.

وغادر رومارينيو ملعب الجوهرة المشعة ليحل محل عوض الناشري فِيْ أول تبديل طارئ للاتحاد فِيْ الدقيقة 21 من المباراة.

وفِيْ الشوط الثاني تعرض هِيْلدر كوستا جناح الاتحاد لإصابة خطيرة أجبرته على مغادرة ملعب المباراة على “نقالة طبية” ليحل محله مد الله العليان فِيْ الدقيقة 61.

ويطمح الاتحاد لاستعادة رومارينهُو خلال استراحة كرة القدم السعودية، بعد نهاية اليوم الرابع من دوري الروشن السعودي، فِيْ إطار استعدادات فريقنا الأول لدخول المعسكر التحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية. بين 17 و 27 سبتمبر ؛ استعدادًا لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

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