محسن غازي الدراما السورية تعرضت لخيانة خارجية.. والمال الوافد يتحكَمْ بالأفكار

كشف رئيس اتحاد الفنانين السوريين محسن غازي عَنّْ بعض المشاكل التي تواجه الدراما السورية أثناء حضوره ورشة عمل نظمتها لجنة صناعة السينما والتلفزيون بالتعاون مع وزارة الإعلام السورية.

وقال غازي فِيْ مقابلة مع العرب اليوم إن الواقع الذي تعيشه الدراما السورية والوضع المحيط بها بشكل عام يتطلب وجود ورشة عمل تناقش الجوانب السلبية والإيجابية وتصل إلَّى نتائج يمكن أن تدفع الدراما السورية إلَّى الأمام.

وأضاف أن الدراما السورية احتلت مكانتها الجميلة والمتقدمة فِيْ المشهد الإبداعي العربي واحتلت أيضا مناطق من وعي المشاهد العربي.

وأوضح غازي أن هناك العديد من نجوم الدراما الذين ولدوا من رحم هذه الصناعة وأصبحوا من الشخصيات المتقدمة فِيْ الوطن العربي، ولا يخفى على أحد أن الدراما السورية تأثرت، كغيرها من القطاعات، بالحرب فِيْ سوريا.

وأشار إلَّى أن ما تعرضت له الدراما خلال سنوات الحرب كان نوعا من القسوة والخيانة من جهات خارجية أغلقت السوق أمامهم، وغابت العاصمة التي تم ضخها فِيْ السوق السورية لإنتاج الدراما السورية، وهذا ساهمت فِيْ هجرة الفنانين السوريين للإقامة فِيْ الدول العربية بحثاً عَنّْ فرص العمل التي أتاحوها لهم. هذه البلدان نهضت فِيْ الدراما وانتجت على حساب شهرة الفنانة السورية.

ومن جهة أخرى أكد اتحاد الفنانين أن هناك مشكلة تندرج ضمن ما تمت مناقشته فِيْ “الورشة المسرحية” وهِيْ موضوع النص أو الكاتب المسرحي، والحاجة إلَّى نصوص حقيقية وكتاب، و السيطرة على ما أسماه الأموال الواردة على المحتوى الفكري الذي يتم تصويره.