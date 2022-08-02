محسن غازي لا علاقة لنا بفِيْلم “خيمة 56”.. وهذه حَقيْقَة عودة أصالة إلَّى سوريا

وشدد رئيس اتحاد الفنانين السوريين محسن غازي على ضرورة تعميم مبدأ الحب خاصة خلال سنوات الحرب فِيْ سوريا، ويجب على المجتمع أن يتكاتف لتحقيق النجاح.

وأضاف غازي أنه فِيْ نقابة الفنانين يسعى لتقديم واجبه تجاه أعضاء النقابة من حيث متابعة شؤونهم وخاصة فِيْ الجانب الصحي.

وفِيْ مقابلة مع العرب اليوم أجاب غازي على أسئلة الجمهُور حول منح أذونات لإقامة حفلات فِيْ سوريا شهدت الجدل مثل حفل السيلاوي وحفل عمر كَمْال.

وأكد غازي أن النقابة ليست مهتمة بوجود الفنانين وإنما تهتم فقط بدفع الرسوم للنقابة.

وأضاف أن سوريا مفتوحة أمام كل الفنانين من مختلف البلدان، وسيحتفل جمهُور نجوى كرم قريبًا بحضورهم، والفرق فِيْ مستوى جمهُور كل فنان وخبراء فن بتنوعهم.

كَمْا علق رئيس اتحاد الفنانين السوريين على البيان الذي أصدره الاتحاد بشأن الفنانة أصالة نصري، واستنكر ما نشرته الإعلامية دون الرجوع إلَّى المصدر الرئيسي وتوضيح الحَقيْقَة أم لا، خاصة فِيْ ظل وجودها. على مرسوم صادر عَنّْ رئاسة الجمهُورية العربية السورية يحدد اللغة الإيجابية فِيْ هذا الصدد، بحيث لا يمكن أن يكون الاتحاد ضده، لأنه موطن لجميع الفنانين المنتسبين إليه، وهذا النقابة مهنية ووطنية ومبدعة، ولا بد من الابتعاد عَنّْ الخلافات السياسية وحالات الاستعراض الوطني لان الجميع وطني والجميع تحت سقف الوطن.

وعبر عَنّْ غضبه لإلقاء كل الأشياء على نقابة الفنانين دون أن يدرك ما يحدث، مشيرا إلَّى أن فِيْلم “الخيمة 56” لم يتم تصويره فِيْ سوريا، ولم يكن لنقابة الفنانين علاقة به، وتم تمويله من قبل. منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وأخيراً تحدث عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “معلق” الذي تم بثه خلال الموسم الرمضاني الأخير حيث أوضح أن الشخصية جيدة لكن المساحة المخصصة للدور لم تكن جيدة، وهُو مهتم بإثراء الشخصية. محتوى درامي فِيْ جميع المسارات.