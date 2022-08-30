محسن محيي الدين أتمنى عدم عودة حلا شيحة وحنان ترك للتمثيل

كشف الفنان المصري محسن محي الدين، عَنّْ عدم رغبته فِيْ عودة الفنانتين حلا شيحة وحنان ترك للغناء مرة أخرى، وعلق قائلاً “ما دام الاعتزال ضرورة جميلة، وأي فنان يعتزل، لا أريد أن أعود لأن الفن ليس موجودًا مثل الأول “.

وأضاف محيي الدين فِيْ تصريحات متلفزة “أكثر ما يزعج الوسط الفني هُو أنك لا تفهم سبب دخولك إلَّى المسيرة الفنية، بسبب الشهرة، لا بسبب المال، ولا لأنك مسؤول، ذلك. أنت تعمل على خلق الوعي “. وتفِيْد المجتمع.

وأوضح الفنان المصري أن اعتزاله التمثيل مرحلة مهمة، أتاح له أخذ استراحة مع نفسه للتعلم والتفكير.

وعلق أيضا “بعد عودتي إلَّى التمثيل، أضع شروطا على نفسي فِيْ الأدوار التي أقبلها، حتى لو كان الدور يفِيْد الناس أم لا”.

وعَنّْ مزايا الزواج فِيْ سن مبكرة قال “المهم أن تعرف ابنك الذي لا يزال صديقك”.

وأشار محسن محيي الدين إلَّى أنه لم ينزعج من ربط اسمه بالمخرج الراحل يوسف شاهِيْن، قائلا “مرحلة مررت بها وتعلمت منها، وكانت فِيْ فترة دراستي الجامعية”.

ووصف أفلام يوسف شاهِيْن بأنها غير مفهُومة، وعلق “والله هذا لأننا اعتدنا على ما نفكر فِيْه، وإذا اعتدنا على التفكير، ما يعَنّْيه، فسنفهم معَنّْى المشاهد”.

كَمْا تحدث الفنان المصري عَنّْ تعاونه مع فاتن حمامة فِيْ أفلامه “ليلة القبض على فاطمة” و “فواح وأرانب”، قائلاً “فِيْ فِيْلم أفواه وأرانب، كان لدينا عمل وقت اللعب. أيا كان من حولك.، فإن إغراء العمل أهم “.

موقف محسن محيي الدين من ابراهِيْم عيسى

وكشف محسن محيي الدين عَنّْ رأيه فِيْ كتابات إبراهِيْم عيسى قائلاً “ألوم كل من يهز الناس أو يشك فِيْ الناس، والإسراء والمعراج فتنة تثار كل عام، سواء من المثقفِيْن أو المفكرين، وفِيْ هذا الموضوع يجب أن نفكر إذا كنا مؤمنين أن موسى فراق البحر، أم ربنا. “

وظيفته الأخيرة

يشار إلَّى أن محسن محي الدين أطلعه مؤخرا على منصة Watch It على مسلسل “Revo” بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، ميناء النجار تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.