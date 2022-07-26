محشي الممبار اللذيذ بحرفِيْة وأسرار المطاعم لتحضيره بدون ما ينفجر اثناء سلقه

الممبار من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها بكثرة فِيْ المطابخ العربية وتناولها بكثرة فِيْ أيام عيد الأضحى.
طريقة تحضير محشي الممبار
هذه هِيْ مكونات تحضير المومبار المحشو، والتي لا تختلف كثيرًا عن المكونات المعتادة لعمل أي نوع من الحشو.
مكونات محشي ممبار
- كيلو مامبار مغسول جيداً.
- خمسة أكواب أرز مصري.
- كيلو ونصف عصير طماطم.
- قطعتان من البصل المفروم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- حزمتان من الكزبرة الخضراء.
- باقتان من البقدونس.
- حزمتان من الشبت.
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- القرنفل والثوم
- ملعقة كبيرة من السكر
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
خطوات تحضير ممبار محشي
- هذه الخطوة مهمة جدًا وهِيْ تنظيف المامبار وإزالة المامبار وغسلها جيدًا حتى تتم إزالة الدهُون الزائدة تمامًا ونقعها فِيْ الماء والخل وتركها لمدة نصف ساعة.
- يُغسل الممر مرة أخرى بالماء، ثم يُغسل جيدًا بالدقيق والملح، ويُترك، ثم يُغسل مرة أخرى بالماء الدافئ.
- بعد ذلك نحضر قدر ويوضع فِيْه عصير طماطم، ثم يرفع القدر فوق النار، ثم يوضع معجون الطماطم.
- نضيف البصل والثوم ونقلب جيداً ثم نرفع القدر عن النار ونتركه حتى تذوب الطماطم.
- بعد ذلك، تضاف حبتان من الطماطم المقطعة وتترك على النار.
- نضيف الشبت والبقدونس والكزبرة مع التحريك ثم الكَمْون مع التحريك.
- ثم يضاف السكر والملح والفلفل الأسود والتوابل والكَمْون مع الاستمرار فِيْ التقليب.
- نضيف الأرز بدون توقف ثم الزيت ونرفع المكونات ونتركها جانباً حتى تبرد ثم نقطع المامبار.
- ثم تُملأ قطع الممر بالخليط، ثم يوضع قدر كبير على النار، ثم يضاف إليه الماء والملح والفلفل الأسود والبصل وورق الغار، ثم يترك على النار حتى يغلي.