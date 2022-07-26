محشي الممبار اللذيذ بحرفِيْة وأسرار المطاعم لتحضيره بدون ما ينفجر اثناء سلقه

الممبار من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها بكثرة فِيْ المطابخ العربية وتناولها بكثرة فِيْ أيام عيد الأضحى.

طريقة تحضير محشي الممبار

هذه هِيْ مكونات تحضير المومبار المحشو، والتي لا تختلف كثيرًا عن المكونات المعتادة لعمل أي نوع من الحشو.

مكونات محشي ممبار

كيلو مامبار مغسول جيداً. خمسة أكواب أرز مصري. كيلو ونصف عصير طماطم. قطعتان من البصل المفروم. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم. حزمتان من الكزبرة الخضراء. باقتان من البقدونس. حزمتان من الشبت. ملعقة كبيرة فلفل أسود. ملعقتان صغيرتان من الملح. القرنفل والثوم ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من البهارات. ملعقتان كبيرتان من الزيت.

خطوات تحضير ممبار محشي