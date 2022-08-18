محضر اجتماع الفِيْدرالي يتوقع مزيدا من زيادات سعر الفائدة

أظهر محضر اجتماع 26-27 يوليو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي رأوا “دليلًا ضئيلًا” أواخر الشهر الماضي على أن الضغوط التضخمية فِيْ الولايات المتحدة كانت تتراجع وشحذت نفسها لإبطاء الاقتصاد حسب الحاجة للسيطرة على قفزة فِيْ الأسعار.

فِيْ حين أنهم لم يلمحوا علنًا بوتيرة محددة لرفع سعر الفائدة المقبل بدءًا من اجتماع 20-21 سبتمبر، أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية ملتزمون برفع أسعار الفائدة حسب الحاجة للسيطرة على التضخم و أقروا بأنهم سيستهدفون خفض الإنفاق والنمو. أضعف حتى يحدث ذلك.

لاحظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماعهم فِيْ يوليو أنه فِيْ حين أن بعض أجزاء الاقتصاد، وخاصة الإسكان، قد بدأت فِيْ التباطؤ تحت وطأة تشديد شروط الائتمان، ظل سوق العمل قويًا والعمالة بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

وقال محضر الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على أن “هناك القليل من الأدلة حتى الآن على تراجع ضغوط التضخم”.

وأضاف أن “المشاركين شددوا على أن تباطؤ الطلب الكلي سيلعب دورا هاما فِيْ الحد من ضغوط التضخم”.

وقال محضر الاجتماع إن وتيرة زيادات أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة بالإضافة إلَّى تقييمات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لكَيْفَِيْة تكَيْفَ الاقتصاد مع زيادات أسعار الفائدة التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وأضاف أن بعض المشاركين شعروا أن أسعار الفائدة يجب أن تصل إلَّى “مستوى مقيد بدرجة كافِيْة” وأن تبقى عَنّْد هذا المستوى “لبعض الوقت” للسيطرة على التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوياته فِيْ أربعة عقود.