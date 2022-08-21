محضر ترقيات وزارة التعليم 1444 ، نتيجة التسائلات التي امنشرت مؤخراً للتعرف على المحضر الذي يتعلق بالترقيات الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، والذي يتعلق بجميع الأشخاص العاملين داخل وزارة التعليم السعودية ، ويأتي ذلك التسائل من الأفراد الذين يريدون العمل على تقديم طلبات للترقية للانتقال إلى رتبة جديدة في العمل والتي تتبناها وزارة التربية والتعليم في إطار تشجيع العاملين وتحفيزهم على الإنجاز والتقدم ، تابعوا معنا .

ترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

وزارة التربية والتعليم السعودية تتبنى نظام ترقية الموظفين والمعلمين وفق مجموعة من المعايير والضوابط التي على أساسها يحصل الموظف على الترقية، ويشار إلى تعليق حركة الترقيات في وزارة التربية والتعليم لفترة طويلة. فترة زمنية، لكن نظام الترقية في الوزارة عاد من جديد بعد إدراج نشرة الترقيات للموظفين في بداية السنوات الهجرية. آخر قرار بشأن الترقية جاء في ذو الحجة 1444/5، الموافق للتاريخ الميلادي. 15 يوليو 2022، وتضمن القرار ترقية نحو 4737 موظفًا وموظفة يعملون في بند الأجور والموظفين.

محضر ترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

تتبع وزارة التربية والتعليم نظام الترقيات للتمييز بين العاملين في القطاع التربوي. تتم الترقيات في الوزارة من خلال المفاضلة بين الموظفين بناءً على ما يلي

تقييم أداء الموظف الوظيفي قبل الترقية.

الأقدمية، باستثناء الحالات التالية الموظفين الذين تمت ترقيتهم بأمر ملكي. الموظفون المعارون في مهام رسمية. الموظفون الذين حضروا دورات تدريبية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. الموظفون الذين كانوا في إجازة رسمية وقت إصدار الترقية. الموظف المعار داخل المنظمات سواء كانت دولية أو إقليمية.



ترقيات وزارة التربية والتعليم من الخامس إلى السادس 1444

يتم ترقية العاملين بوزارة التربية والتعليم من الخامسة إلى السادسة 1444 حسب النظام المعتمد لترقية العاملين إلى المرتبة العاشرة وما دونها على النحو التالي

شغور الوظائف المراد ترقيتها.

توفير المؤهلات والخبرة المطلوبة للترقية.

تصنيف الوظيفة المراد ترقيتها ضمن الرتبة التي تلي المرتبة الحالية.

اسماء الترقيات بوزارة التربية والتعليم

يمكن التعرف على أسماء الترقيات في وزارة التربية والتعليم من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني التي تقدمها الوزارة بحيث يمكن لكل موظف معرفة حالة طلب الترقية، ونتيجة الطلب سواء الموافقة أو الرفض. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الخطوات الموضحة أدناه.

الاستعلام عن أسماء الخريجين بوزارة التربية والتعليم 1444

يمكن الاستعلام عن ترقية موظف في وزارة التربية والتعليم السعودية لعام 1444 هـ عبر نظام فارس الإلكتروني باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام أسعار الخدمة الذاتية “” مباشرة.

أدخل البيانات اللازمة للاستعلام، وهي كالتالي اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول للذهاب إلى النظام.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف ثم انقر فوق “الخدمة الذاتية للترقية”.

انقر فوق أيقونة قرار الترقية.

يتم عرض جميع تفاصيل ترقية الموظف.

شروط الترقية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة

فيما يلي أبرز الشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لعام 1444 لتمكين الموظفين من الحصول على الترقية

يجب أن تكون الوظيفة التي سيشغلها الموظف بعد ترقيته في وزارة التربية والتعليم السعودية شاغرة.

يجب أن يمتلك الموظف جميع المهارات والخبرات التي تؤهله للترقية.

تتم الترقية إلى الرتبة التالية إلى الرتبة التي يعمل بها الموظف.

يشار إلى أن الفترة التالية لا تحسب لإكمال فترة الخبرة التي تتطلبها الوظيفة المراد ترقيتها مدة الإجازة الخاصة. مدة الانتداب للهيئات غير الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية. مدة الإجازة الدراسية أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية في حالة عدم تحقيق الهدف من أي منها. مدة الغياب إذا لم تحسب عطلة رسمية. مدة قطع اليد في حالة توقيع عقوبة بحق الموظف.



آليات وضوابط نظام ترقية جديد

تمت الموافقة على مجموعة من الآليات والضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية الواردة في قانون الخدمة المدنية بشأن نظام الترقية الجديد، وهي كالتالي

تتم عملية الترقية وفقًا للقانون الجديد، بناءً على لجنة مشكلة بأمر من وزير التربية والتعليم، أو بأمر من رئيس السلطة المستقلة، من أجل النظر في طلبات الترقية وإصدار القرارات النهائية فيها. اعتبار.

بالإضافة إلى اللجنة الأولى، يتم تشكيل لجنة أخرى يتم تشكيلها من داخل أو خارج الهيئة بهدف ة النتائج النهائية للجنة السابقة.

تقديم قوائم بأسماء الموظفين المرشحين بعد استيفائهم لكافة الشروط الواردة في النظام.

تقديم أسماء الموظفين الذين يستحقون الترقية بعد أن تتحقق شئون العاملين من صحة البيانات.

تحديد أسماء الموظفين المستحقين للترقية والحصول عليها بعد استكمال المفاضلة والترشيح على أن يتم ذلك من قبل وزير التربية والتعليم أو من قبل رئيس الدائرة المستقلة بلجنة الترقيات.

تفاصيل الترقيات بوزارة التربية والتعليم 1444

فيما يلي بعض التفاصيل المهمة التي يجري تنفيذها في نظام الترقيات المعتمد رسميًا في المملكة العربية السعودية

لا يجوز ترقية الموظفين إذا مرت سنتان على الأقل منذ الترقية الاستثنائية.

لا يجوز ترقية الموظف بترقية استثنائية إذا مرت 3 سنوات على الأقل منذ الترقية السابقة.

لا يجوز للموظف الجمع بين أكثر من ترقية في سنة واحدة.

يصدر قرار الترقية من الجهات المختصة بإصدار القرار.

تسري الترقية من تاريخ صدور القرار ولا تكون بأثر رجعي.

مميزات ترقية المعلم إلى وزارة التربية والتعليم

للترقية المعلمين في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مزايا عديدة منها ما يلي

تعتبر الترقية من العوامل الرئيسية في مسيرة المعلمين في المملكة.

رفع قيمة مهنة المعلم وزيادة الخبرات والمؤهلات التي يمتلكها.

زيادة رواتب المعلمين بعد الترقية.

رابط الامتحان الخاص بترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

يمكن الاطلاع على الترقيات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والاستعلام عن أسماء موظفي الوزارة المقبولين من خلال الرابط “” بعد الانتقال إلى نظام الخدمة الذاتية المتاح عبر بوابة نظام فارس، ثم اتباع الخطوات المناسبة. لإجراء الاستفسار الإلكتروني.

محضر ترقيات وزارة التعليم 1444 ، هنالك العديد من الشرو والمعايير التي يستوجب على الأفراد العالملين في وزارة التعليم السعودية استفاء تلك الشروط للحصول على الترقيات التي يودونها ، كما وضعنا لكم أهم تفاصيل الترقيات في وزارة التربية والتعليم .