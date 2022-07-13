محطات الأتوبيس الترددي فِيْ مصر.. 57 نقطة عالمية على الطريق الدائري

تعمل وزارة النقل المصرية خلال الفترة الحالية على استكَمْال ترسيم محطات حافلات التردد بدلاً من الميكروباص على الطريق الدائري.

يشمل خط سير الحافلات 57 محطة، ابتداء من محطة مشير طنطاوي، مرورا بمحطات مؤسسة الزكاة، بنك بلبيس، المرج، الرشاح، الخص، متولي الشعراوي، تحيا مصر، وحتى مدخل محطة التجميع.

يخدم التردد حافلات رواد الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتوافد عليها قرابة 12 مليون مصري يوميًا.

وبحسب تصريحات رسمية لوسائل إعلام محلية، فإن وزارة النقل المصرية تهدف إلَّى تقديم خدمات متميزة للركاب وإزالة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، كَمْا يتم ترسيم محطات الحافلات على الطريق الدائري وفقًا للمواصفات العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ عمل الأتوبيس السريع نهاية العام الجاري 2022، على الطريق الدائري كبديل للميكروباص، ووفقًا لبيانات وزارة النقل المصرية، فإن العمل يسير وفقًا للسلطة التنفِيْذية. بالإضافة إلَّى توسعة الطريق الدائري الجاري تنفِيْذه حاليًا.

أهم المعلومات حول حافلات BRT

بديل للميكروباص على الطريق الدائري الذي يربط القاهرة الكبرى ببعضها البعض.

يساهم فِيْ تقليل الحوادث على الطريق الدائري.

تقصير الوقت وتحقيق الأمن والأمان للركاب.

نهاية لفوضى تشغيل الميكروباص.

BRT هُو اختصار لـ Bus Rapid.

يتم تنفِيْذ المشروع بين وزارة النقل وشركة Transdive الفرنسية.

يبلغ عدد محطات الحافلات المقرر أن تبدأ العمل فِيْ نهاية عام 2022 حوالي 57 محطة.

أكَمْلت وزارة النقل بالفعل تنفِيْذ 10 محطات لحافلة التردد.

تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

تخصيص مسلك بامتداد الطريق الدائري لحافلة التردد لتجنب الحوادث.

تعمل بالطاقة الكهربائية كجزء من نهج مصر للحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.

يمكن أن تستوعب الحافلة حوالي 170 راكبًا فِيْ الرحلة الواحدة.

تهدف الوزارة إلَّى نقل 4000 راكب فِيْ الساعة.

ستحدد الحافلة المواعيد المحددة للوصول والانتقال من المحطات.

سيتم الإعلان عَنّْ المواعيد على لوحات إلكترونية فِيْ محطات الحافلات.

يحظر استخدام أي وسيلة مواصلات أخرى داخل المسارات المخصصة لحافلة النقل المكوكية.

سيكون نظام التذاكر للحافلة المكوكية إلكترونيًا.

تردد محطات الحافلات