تدعم محطات البركة مسيرة الإمارات نحو تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.

تقليل بصمتك الكربونية

يأتي هذا الدعم من خلال تسريع الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث توفر المحطات حلاً لتغير المناخ من خلال إنتاج كهرباء وفِيْرة وموثوقة وصديقة للبيئة للمنازل وقطاعات الأعمال فِيْ جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

بمجرد تشغيل محطات البركة بكامل طاقتها، ستقلل حوالي 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا، بينما تمهد الطريق لتطوير تقنيات طاقة أخرى صديقة للبيئة مثل الهِيْدروجين.

تتزايد أهمية إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة فِيْ المنطقة، حيث ترتفع درجات الحرارة فِيْ ذروة الصيف إلَّى حوالي 40 درجة مئوية، ويزداد استخدام مكَيْفَات الهُواء ويزداد الطلب على تحلية المياه للاستخدامات الشخصية والري. .

أنجازات عظيمة

حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة فِيْ مجال دعم النمو الاقتصادي، حيث تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية فِيْ منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. 1400 ميغاواط من الكهرباء المحايدة الكربون 24 ساعة فِيْ اليوم، 7 أيام فِيْ الأسبوع.

تعد محطات البركة من أكبر محطات الطاقة النووية فِيْ العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، حيث تحتوي على أربعة مفاعلات ذات تصميم متطور APR-1400 قادرة على توفِيْر ما يصل إلَّى 25٪ من احتياجات الكهرباء لدولة الإمارات العربية المتحدة عَنّْد التشغيل الكامل، وبالتالي توفِيْر مصدر مستمر للكهرباء يدعم الطاقة فِيْ الدولة وبدون انبعاثات كربونية مما يجعل البرنامج النووي السلمي الإماراتي الحل الأمثل لمختلف التحديات.

عام كامل من التشغيل

أكَمْلت أول محطة فِيْ براكة عام كامل من التشغيل التجاري، والتي بدأت فِيْ أبريل 2022 وأنتجت أكثر من 10.5 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة. كَمْا بدأ التشغيل التجاري للمحطة الثانية فِيْ مارس 2022، بعد أقل من عام من التشغيل التجاري للمصنع الأول، وبالتالي تضاعفت محطات المصنع الأول. إنتاجية البركة وفوائدها للدولة، والتي ستزداد أكثر مع بدء تشغيل المصنع الثالث، والمتوقع فِيْ العام الحالي 2022.

خضعت المحطة الأولى لعملية مخطط لها مسبقًا لإعادة التزود بالوقود والصيانة، وهِيْ عملية تحدث كل 12 شهرًا وتشمل إيقاف مفاعل المحطة، وتنفِيْذ أكثر من 8000 نشاط صيانة مخطط لها مسبقًا، واستبدال حوالي ثلث حزم الوقود فِيْ قلب المفاعل. تشغيل أول محطة تعمل بكامل طاقتها وتجاريًا لمدة عام آخر بدون انبعاثات كربونية، بينما استمرت المحطة الثانية فِيْ التشغيل التجاري بشكل طبيعي طوال هذا الوقت لتوفِيْر كهرباء صديقة للبيئة.

استكَمْال تنزيل الوقود بالمحطة الثالثة

انتهت فرق العمل من تنزيل الوقود فِيْ المحطة الثالثة فِيْ براكة بعد إصدار رخصة تشغيل المحطة من الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية والتي ستخوّل شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عَنّْ تشغيل وصيانة المحطة. أربع محطات فِيْ براكة لتشغيل المحطة على مدى الستين عاما القادمة وبعد الانتهاء من تنزيل الوقود بدأ فريق العمل المتخصص بالتحضير لبدء تشغيل مفاعل المحطة وتطبيق الدروس المستفادة من نفس العملية فِيْ المحطة الأولى. عام 2022 والمحطة الثانية عام 2022، فِيْما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الرئيسية بالمحطة الرابعة.

بحلول عام 2030، ستساهم مصانع براكة بنسبة 25٪ من الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انبعاثات الكربون، مما يجعلها مكونًا أساسيًا فِيْ استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حاجه قصوى

وتشير أحدث البيانات فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى أن ذروة الطلب على الكهرباء تصل إلَّى أكثر من 15 ألف ميغاواط 3، فِيْ حين أن محطات براكة الأربعة يمكن أن تنتج ما يصل إلَّى 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، أي ما يعادل 40٪ من هذا الطلب. مع وجود محطتين نوويتين تنتجان الكهرباء تجاريًا، تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا فِيْ تلبية ذروة الطلب من خلال كهرباء وفِيْرة وخالية من الكربون، حيث تعد البركة حاليًا أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة فِيْ الدول العربية.