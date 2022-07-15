محطات مترو الخط الثالث فِيْ مصر.. ثورة إنشاءات أسفل نهر النيل

تواصل الحكومة المصرية طفرة البناء خاصة فِيْما يتعلق بالطرق والمواصلات سواء لمواجهة الأعباء السكانية أو لربط المدن بمناطق جديدة.

تفتتح الهِيْئة القومية للأنفاق فِيْ مصر 4 محطات جديدة فِيْ خط المترو الثالث خلال أيام قليلة، بعد أن استكَمْلت التشغيل التجريبي للمحطات الأربع الجديدة، ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للمترو الذي يخدم كتلة سكانية كبيرة ويربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ويمر عبر نهر النيل.

بدأت العمليات التجريبية لمحطات الخط الثالث الجديدة فِيْ 1 يوليو، فِيْ حين أن التشغيل الفعلي والسماح للركاب بالصعود إلَّى القطارات فِيْ غضون أيام.

تم الانتهاء من عمليات تدقيق الأمن والسلامة من خلال عمليات تجريبية قامت بها الشركة الفرنسية المسؤولة عَنّْ إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق فِيْ مصر (عدلي منصور – العتبة).

الجزء الأول الذي سيتم تشغيله خلال أيام، يمتد حوالي 4 كيلومترات عبر 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي فِيْ منطقة الزمالك – كيت كات).

وتعتبر محطة ناصر هِيْ الأكبر لأنها تتقاطع مع الخط الأول حلوان المرج.

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، محطة عدلي منصور المركزية، أكبر محطة تبادل فِيْ الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية”.

تكلفة المرحلة الثالثة من مترو الانفاق

كشفت المهندسة إيمان عبد الرازق مدير محطة ناصر أن تكلفة المرحلة التي سيتم تدشينها على خط المترو الثالث 42 مليار جنيه والتي تمتد من العتبة إلَّى منطقة الكيت كات، ثم تتفرع فِيْ اتجاهِيْن باتجاه إمبابة. والثاني باتجاه منطقة المهندسين.

وتشمل المرحلة الثالثة حوالي 15 محطة، بما فِيْ ذلك 8 محطات نفقية، ومحطتان ضحلة و 5 محطات علوية، بطول إجمالي يبلغ 17.7 كيلومتر. ارتفع عدد ركاب المترو على الخط الثالث، بعد افتتاح المرحلة الثالثة، إلَّى حوالي 1.5 مليون مسافر فِيْ اليوم.