محطة أسترالية من صحراء السعودية ستنشأ حضارة مستقبلية

قالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه من قلب المملكة العربية السعودية وصحرائها، ستنشأ حضارة جديدة في المستقبل بفضل مدينة نيوم وذا لاين.

قالت من الرمال القديمة، سوف يرتفع مركز حضري عالي التقنية وخالي من الكربون مع سيارات الأجرة بدون طيار وقمر صناعي في مدينة نيوم.

وتابع التقرير في رمال الصحراء في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، يقوم آلاف العمال ببناء مدينة مستقبلية لن تكون مثل هذه المدينة، وهي مدينة الخط، التي تم بناؤها على شكل صفين. بطول 170 كم وارتفاع 500 متر.

تقع المدينة الذكية داخل نيوم، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وعلى الرغم من أنها ستشمل مناطق التصنيع والسياحة، إلا أن الخط سيستوعب 9 ملايين شخص في نفس الوقت.

الذكاء الاصطناعي في صميم المدن الذكية السعودية

تم تصميم The Line ليكون استخدامًا للذكاء الاصطناعي في وسط المدينة، مع استخدام التكنولوجيا لإدارة الطاقة والمياه والنفايات والنقل والرعاية الصحية والأمن، مثل العديد من المدن الذكية.

توقع احتياجات الناس

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يتنبأ الذكاء الاصطناعي باحتياجات المستخدم من خلال جمع الموافقة من الهواتف الذكية ومنازلهم وكاميرات التعرف على الوجه ومجموعة من أجهزة الاستشعار الأخرى.

وتابع التقرير هذا الأمر لا يستثنى من قدرات السعودية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة اليومية اليوم.

قال جوناثان ريتشينثال، الأستاذ المساعد في جامعة سان فرانسيسكو الذي يبحث في المدن الذكية والإدارة، إن ما تقترحه نيوم بشأن البيانات واستخدامها لصالح الناس هو امتداد لما تفعله المدن اليوم، ولكن على نطاق أوسع. البيانات. البيانات يومية، ويتم استخدام هذه البيانات من قبل المدن والمنظمات.

قال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لشركة Neom Tech & Digital، إن مستخدمي منصة Neom يمكنهم تحديد البيانات الشخصية التي يرغبون في مشاركتها، ومن يمكنه الوصول إلى البيانات، ومراقبة كيفية استخدامها، ويمكنه إلغاء الاشتراك في أي وقت.

سيقوم النظام أيضًا بتنبيه المستخدمين في حالة استخدام البيانات دون موافقة، أو في حالة وجود نشاط مشبوه أو خرق للبيانات.

وأضاف “من خلال مشاركة بيانات الموقع والصحة والحركة، على سبيل المثال عندما نكتشف أن المستخدم كان غير نشط لفترة طويلة، يمكن نشر طائرة بدون طيار للتحقق من صحته”.