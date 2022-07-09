محطة قطار الحرمين بصمة مميزة ونقلة نوعية لمستقبل الصناعة

تعد محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة علامة مميزة ونقلة نوعية لمستقبل صناعة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ضمن منظومة محطات مشروع قطار الحرمين السريع الذي يشمل أيضًا مكة المكرمة والمدينة المنورة. محطات ومحطات طرفية في نهاية المسار بالإضافة إلى محطتين في جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

إنشاء محطة قطار الحرمين

تم إنشاء محطة قطار الحرمين في المطار المؤسس بجدة، والتي تديرها وتشغلها أيادي وطنية بكفاءة وكفاءة، وباحترافية كبيرة، لخدمة ملايين المسلمين في الحرمين الشريفين عند سفرهم والمسافرين بين مكة المكرمة. والمدينة المنورة مروراً بجدة ورابغ حيث تولت الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية إنشاء محطة قطار الحرمين بالمطار ضمن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وبذلك أصبح المطار الوحيد المرتبط بالمطار. سكة حديدية في الشرق الأوسط، طوابق ومناطق تجارية ومنطقة انتظار مخصصة لركاب الدرجة الأولى.

6 قطارات في وقت واحد

ستوفر المحطة 6 قطارات في وقت واحد، حيث تحتوي على منصة للقطارات بطول 519 محركًا، وتبلغ مساحة مناطق الاستثمار فيها 2543 م 2، ويمكن للمحطة القيام برحلة واحدة كل 10 إصابات. في لحظة الذروة بفضل الجودة لاستيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكب لكل رحلة مزدوجة ويهدف المشروع إلى تلبية الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل وتقليل الضغط والازدحام على الطرق بين مكة والمدينة المنورة، وتوفر المدينة المنورة والمدينة المنورة عدد الرحلات بين المحطات النهائية.

كوادر سعودية مؤهلة

تدار محطة قطار الحرمين بمدينة الملك عبد العزيز بجدة، بكوادر سعودية مؤهلة تم تدريبها، وبأحدث أنظمة ومعايير الأمن والسلامة العالمية، وعدد العاملين الذين يصلون خلال الفترتين. 40 موظفًا وموظفًا يعملون في أقسام المشروع ونجاح المشروع كجزء من خطته الطموحة “خطة التطوير لخدمة ضيوف الرحمن” لمواجهة حركة الحج المتزايدة من مختلف مناطق العالم، والسماح للمسلمين بأداء الحج والعمرة بكل سهولة ويسر مع تقديم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة.