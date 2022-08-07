محكمة كاس توجه صدمة قوية للنصر

كشف الخبير القانوني، أحمد الشيخي، عن ضجة شديدة في نادي النصر السعودي، بشأن قضيته مع لاعبه السابق جوليانو فيكتور دي باولا.

وأوضح الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بعد تأجيل القضية عدة مرات، أصدرت محكمة كاس قرارها النهائي في قضية الفوز مع جوليانو.

وأشار إلى أن محكمة كاس قررت بشكل نهائي منع تسجيل النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتم حل القضية.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكم على اللاعب بمبلغ 22 مليون ريال، بعد إثبات السبب المشروع، بناء على نقاط، إحداها مشكلة التأشيرة.

🚨 الخصوصية – بعد التأخير المتكرر … تصل CAS إلى القرار النهائي في القضية #فوز & جوليانو، وقريبًا سنعلنه للأطراف

لن يقوم النادي بالتسجيل في الشتاء حتى يتم حل القضية

يذكر أن الفيفا حكم على اللاعب بـ 22 مليونا بعد إثبات السبب المشروع بناء على نقاط، إحداها مشكلة التأشيرة.

حظا سعيدا للنصر والجميع. pic.twitter.com/E2xSagdOa1

– احمد الشيخي – احمد الشيخي (@ ahmed9639) 7 أغسطس 2022

كان جوليانو فيكتور دي باولا قد أنهى عقده من جانب واحد مع نادي النصر السعودي، حيث قام الأخير بتقديم شكوى ضد اللاعب، ورد اللاعب بشكوى أيضًا لوجود أجور متأخرة، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تغريم اللاعب. العالمية. في انتظار الموافقة على الحكم من قبل محكمة النقض.