محكَمْة “كاس” تؤجل قضية النجم الراحل ضد النصر وتكشف المَوعِد النهائي

كشف الخبير فِيْ القانون الرياضي أحمد الشيخي، اليوم الخميس، عَنّْ تطور جديد فِيْ قضية اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا ضد نادي النصر.

وارتدى جوليانو (31 عاما) قميص النصر من صيف 2022 إلَّى صيف 2022، قبل أن يغادر إلَّى اسطنبول، باشاك شهِيْر، تركيا، دون الحصول على إذن من النادي فِيْ العاصمة الرياض.

واشتكى الطرفان لبعضهما البعض فِيْ محاكَمْ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”، حيث حصل جوليانو على حكَمْ رسمي يقضي بتلقي 4.5 مليون يورو من قيمة المتأخرات المالية.

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وكان المحامي أحمد الشيخي قد أوضح خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي أنه بعد تأخيرات متكررة توصلت محكَمْة التحكيم الرياضية إلَّى قرار فِيْ قضية النصر وجوليانو، وهناك احتمال لحرمان اللاعب الدولي. التسجيل فِيْ فترة الشتاء المقبل حتى يتم حل القضية.

أشار أحمد الشيخي، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى تقدم جديد فِيْ موضوع الفوز وصانع الألعاب البرازيلي جوليانو دي باولا.

وكتب الخبير القانوني أحمد الشيخي “بشكل خاص وعاجل، قررت محكَمْة النقض تأجيل إبلاغ النصر وجوليانو بقرارها فِيْ القضية.

وأكد أحمد الشيخسي أن المَوعِد الجديد لإعلان الحكَمْ النهائي فِيْ القضية هُو نهاية سبتمبر، لكنه أضاف أن القضية تظل فِيْ مصلحة اللاعب.