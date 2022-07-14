محلل سياسي السعودية قوة إقليمية لا يمكن الاستهانة بها

قال الدكتور احمد الابراهيم المحلل السياسي ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للسعودية تعد خطوة ايجابية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى ان نتائج الزيارة سيكون لها اثر مهم. وأضاف أن العلاقة بين واشنطن والرياض علاقة قوية امتدت لأكثر من 80 عاما، إضافة إلى قوة المملكة العربية السعودية اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف الكاتب والأكاديمي السعودي، في تصريحات خاصة لـ “المواطن”، أن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات غير مسبوقة لخدمة مصالح المملكة والمنطقة العربية ودول الخليج ومصر والأردن كقوى إقليمية لا تفعل ذلك. يمكن التقليل من شأنها.

جدول الزيارة

وأشار إلى أنه من المنتظر مناقشة الملف النووي الإيراني والاتجاهات الأمريكية في المنطقة ومناقشة القضايا المشتركة إضافة إلى بحث القضايا الأمنية في منطقة الخليج خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والأوضاع. في اليمن ستتم مناقشته أيضًا للسماح للناس بالعيش حياة كريمة يتم انتهاكها.