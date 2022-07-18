محلل طقس الحالة المدارية ببحر العرب لن تؤثر على السعودية

أكد محلل الأرصاد الجوية عقيل العقيل أن الوضع الاستوائي في بحر العرب لن يكون له تأثير على الغلاف الجوي للمملكة.

فيديو | محلل الأرصاد الجوية عقيل العقيل الوضع المداري في بحر العرب لن يكون له تأثير على أجواء المملكة# النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/LtQmdSZvBP

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 17 يوليو 2022

هدير منخفض

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان إلى توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في جنوب الشرقية والوسطى، مع زخات متفرقة في أجزاء من مسقط والداخلية وشمال الشرقية وظفار والبريمي، بالإضافة إلى جنوب وشمال المنطقة. الباطنة بالسلطنة، التحرك على طول مسار الوديان حتى نهاية الظروف المناخية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إعاقة نشاط الصيد مؤقتا.

وأطلق على المنخفض اسم “الهدير” بالتنسيق مع هواة الأرصاد الجوية، في إشارة إلى الحالة التي تشكلت من الأمواج الهائجة والأمطار.