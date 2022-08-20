محلل مالي الماركات كذبة صدقها الفقراء

وأكد المحلل المالي برجس الرويس أن العلامات التجارية كذبة ابتكرها الأغنياء ويصدقها الفقراء ومن يملكونها.

فيديو | المحلل المالي بورغاس الرويس

العلامات التجارية هي أكاذيب للأغنياء ويؤمن بها الفقراء.# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/A6fgHAtt8d

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 20 أغسطس 2022

وقال الرويس في حديث لـ “الإخبارية” إن من ينفق أكثر من دخله يعتبر تبذيرًا ويحتاج إلى وعي.

الوعي المالي

وأشار إلى أن إنفاق ألف ريال على حذاء أو حقيبة رغم أن الدخل لا يزيد عن 6000 ريال، يجعل الإنسان بحاجة إلى وعيه المالي، لأن المصروفات عندما تكون أكثر من الدخل تجعله يكسب. في الالتزامات والديون التي لا غنى عنها للإنسان.