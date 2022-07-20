محمد إمام شعري تبهدل بسبب “عمهم”.. ومحمد سلام لا أفضّل حصري بهجرس

حضر أبطال الفِيْلم المصري “ أما ”، الذي حقق أرباحًا طائلة خلال موسم الأعياد فِيْ مصر، مؤتمرًا صحفِيًْا قبل بدء العرض الأول للفِيْلم فِيْ ريل سينما دبي، والذي حضره حشد من المهنيين من الإعلاميين.

ولم تحضر المؤتمر الفنانة هدى المفتي، بسبب إصابتها بفِيْروس كورونا، فِيْما حضر المؤتمر أحمد السبكي منتج العمل، والفنان محمد إمام، والفنان محمد سلام، حيث حضروا المؤتمر. استجاب بشكل مكثف لاستفسارات الصحفِيْين، وتزامن بدء العرض مع فعاليات دبي الصيفِيْة.

وتحدث السبكي عَنّْ تكامل جهُود فريق العمل لتحقيق النجاح، وتطرق أيضا إلَّى الصعوبات والتحديات، موضحا أن سبب اندفاعه لإنتاج فِيْلم “العم” هُو وجود النجم محمد إمام. أمام الأبطال.

كَمْا أعرب محمد إمام عَنّْ سعادته بالنجاح الذي حققه الفِيْلم خلال العرض الأول، وأشار إلَّى صعوبة الجمع بين العمل والكوميديا ​​والجهُود التي بذلها فِيْ التدريب والنظام الغذائي، حيث قدم مشاهد كَمْلاكَمْ وكان عليه إتقان الورق. ، مشيرة إلَّى أن إحدى أكبر الصعوبات التي واجهتها كانت صبغ شعرها باللون الأحمر طوال فترة التصوير.

وفاز فِيْلم “عمهم” فِيْ 8 أيام، بعرض 22 مليون جنيه، بعد عرض الفِيْلم فِيْ عيد الأضحى، بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وسيد رجب، وباسم سمرة وغيرهم. من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه فِيْ إطار أكشن وكوميديا ​​، عَنّْ سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي، لذا بالصدفة يأخذونهم إلَّى دار طباعة لتزوير النقود والوقوع فِيْ الكثير من المتاعب.