محمد الباز يؤكد معاناة الزعيم من أعراض “الزهايمر”.. وعصام إمام يرد

أكد المنتج عصام إمام شقيق الفنان المصري عادل إمام، أن “الزعيم” بصحة جيدة ويقضي حاليا نقاهة، ردا على تصريحات لوسائل الإعلام محمد الباز، الذي أكد أن عادل إمام يعاني من أعراض مرض الزهايمر. لن يعود. للعمل بها لأن صحته لا تسمح بذلك.

قال عصام إمام فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام خلال الساعات الماضية “كل ما ذكره محمد الباز خطأ. لا أعرف لماذا قال ذلك، وقد ادعى سابقًا أن حالته الصحية كانت حرجة، وثبت أيضًا أن هذا غير صحيح. لا اعرف ماذا يريد محمد الباز “.

ولفت إلَّى أن عادل إمام يمر بفترة راحة وطمأنينة، مشيرا إلَّى أنه فِيْ حال نفاد أو دخوله المستشفى لن تخفِيْ الأسرة الأمر وسيكون ذلك معروفا للجميع بغض النظر عَنّْ الإشاعات التي ترددت عَنّْهم. يؤثر سلبًا على القائد وعائلتك وأصدقائك وأحبائك.

وأوضح عصام إمام أن البحث عَنّْ الترند هُو ما يدفع الكثيرين لالتقاط أخبار عَنّْ شقيقه عادل، قائلاً “إنه فِيْ ما سئمنا من الشائعات ونرد عليها، كل هذا بسبب الاتجاه”.، الكل يريد أن يرى صيحة، عادل كامل، الحمد لله وهُو طيب “.

عادل إمام يعاني من أعراض مرض الزهايمر

وكان الباز قد أكد أن الممثل المصري البالغ من العمر 82 عامًا يعاني من أعراض مرض الزهايمر، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالوقوف أمام الكاميرا، وطالب عائلته بإنهاء الجدل حول موضوع اعتزاله. مؤقت.

جاء ذلك ردا على تصريحات لأسرة القائد حول مشاركته فِيْ فِيْلم قادم مع نجله محمد إمام واسمه “الود وأبوه”، حيث قال الباز عادل إمام فِيْ مرحلة عاقلة وسنية. . لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق. يجب على عائلته احترام ذلك “.

وأضاف الباز “عَنّْدما يقال إن عادل إمام اعتزل العمل الفني فلن ينقصه شيء، وللمعجبين به الحق فِيْ معرفة حالته الصحية”، وأكد أنه علم من المقربين منه أن يعاني. من بعض أعراض مرض الزهايمر.

وقال الإعلامي محمد الباز خلال عرض برنامج “آخر النهار” الذي تبثه قناة “النهار” الفضائية “علينا احترام تجربته وعمره وعدم تنزيله بشيء ما هُو عليه”. لا يتحملون ولا الشيخوخة ولا المرض عيبا وعادل إمام ليس ملكا لهم بل ملكا للجمهُور “.