محمد الترك لـ دنيا بطمة بعد أنباء انفصالهما أعتذر لملكتي.. ويوجه رسالة

وجه المنتج البحريني محمد الترك، رسالة إلَّى زوجته الفنانة الشابة دنيا بطمة، يعتذر فِيْها ويطلب الإذن منها، وذلك بعد أيام من تداول خبر انفصالهما.

ووثق الترك الرسالة عبر الأستوري على حسابه على سناب شات، حيث قال “من الشائع أن يعتذر الرجال حتى لو لم تكن مخطئا، يمكنك مضاعفة العشرة ولا يمكن لأم أن تنسى ابنها. ” . “

وأضاف والد الفنانة حلا الترك “أنت ابنتي وصديقي وزوجتي وأنا ابنك. أنت اللي كنت معي فِيْ أصعب مراحل حياتي وأنا كنت لك. الدعم، ولا يمكنني أن أنساه “.

وتابع “أنت أجمل وردة فِيْ حديقة حياتي. لا أستطيع أن أجعلها تذبل. الصفح كريم. أنا أتطلع إليك. أنا أعشقك”.

وأثارت الفنانة دنيا بطمة، وزوجها محمد الترك، تساؤلات حول انفصالهما قبل أيام، بعد عدة منشورات تداولتها على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلَّى وجود خلافات بينهما.

ودخلت دنيا بطمة ومحمد الترك عبر حساباتهما الخاصة ليشاركا متابعيهما العديد من التدوينات التي تتحدث عَنّْ الحب والتضحية.

وأشار الترك فِيْ إحدى منشوراته إلَّى أن بعضهم يرى فِيْ تضحياتهم تبذيرًا، فكتب “أنا لست نادمًا على أي شيء فعلته فِيْ حياتي، أيها الأقرب، عليكَمْ أن تقفوا وتفكروا بجدية”. خارج”.

كَمْا نشر صورة ذئب مرفقة بعبارة “الحلقة الأخيرة” التي اعتبرها البعض علامة على انفصاله الأخير عَنّْ دنيا بطمة.

وأضاف فِيْ منشور آخر “إذا تعرضت كرامتك للإهانة، فمن الأفضل أن تمزق قلبك وتسحقه بقدميك. لا ترخص نفسك، لا أحد يستحقها”.

أما بالنسبة لدنيا، فقد نشرت تدوينة عبر خاصية إنستغرام تقول “لولا الظروف السيئة، كنا نظن أن كل من حولنا لديه رَابِطْ”.